Serie A | la stagione si decide in Procura | richiesta la penalizzazione di Chievo e Parma

Serie A - al via ufficialmente la nuova stagione : il 26 luglio la presentazione del Calendario 2018/2019 : Il Calendario della Serie A 2018/2019 verrà presentato giovedì 26 luglio presso gli studi televisivi di Sky Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi ...

Serie A Roma - Strootman : «Ronaldo non può fare la differenza tutta la stagione» : Roma - Kevin Strootman , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Roma TV prima della seduta mattutina di allenamento: "A Trigoria abbiamo tutto, siamo contenti di stare qui, ci sentiamo ...

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della Serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Serie B : ecco il pallone della prossima stagione [FOTO] : 1/4 ...

Serie A Roma - Perotti : «Ripartiamo - possiamo fare una bella stagione» : Roma - "Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E' il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la ...

Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale nel secondo Major Series della stagione : Si accendono le luci su Gstaad, il torneo del World Tour più prestigioso, e c’è tanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale nella giornata di oggi, dedicata alle qualificazioni. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta cercano un difficile ingresso nel main draw maschile e molto tortuoso appare anche il percorso che attende l’unica coppia femminile al via, Zuccarelli/Traballi. L’unica coppia italiana in main draw è ...

Con l’arrivo di Good Girls su Netflix diventa ufficiale il rinnovo della Serie per una seconda stagione : L'arrivo di Good Girls su Netflix coincide con l'ufficializzazione da parte di NBC del rinnovo per una seconda stagione della serie a metà tra dramma e commedia tutta al femminile. Nata come dramedy di metà stagione e interpretata da Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman (tra i co-protagonisti Reno Wilson, Manny Montana, Lidya Jewett, Izzy Stannard e Matthew Lillard), la serie ha debuttato all'inizio dell'anno su NBC ottenendo una media ...

Serie A 2018-2019 - ecco Merlin : il nuovo pallone Nike della prossima stagione : Nei primi ritiri della nuova stagione è comparso il pallone del campionato 2018-2019. Prodotto da Nike, si chiama Merlin e sarà il simbolo della prossima Serie A LA Serie A SU SKY: QUELLO CHE C'È DA ...

La seconda stagione delle Serie Netflix dedicata a Castlevania ha una data di uscita : Se la prima stagione della serie TV Netflix dedicata a Castlevania vi aveva convinto ma non era riuscita a soddisfarvi a pieno (soprattutto a causa dei pochissimi episodi lanciati), abbiamo delle buonissime notizie per voi.Come segnalato da NintendoEverything, la seconda stagione di Castlevania ha una data di uscita: il 26 ottobre 2018. L'annuncio è anche stato accompagnato da due immagini che potete vedere in calce alla notizia.Questa seconda ...

Ritiri squadre Serie A 2018-2019 : tutte le date - i programmi e le località. Dove si trovano i giocatori per preparare la stagione : Le vacanze sono ormai agli sgoccioli per i calciatori che si stanno godendo gli ultimi scampoli di mare e spiaggia prima di tornare al lavoro (eccezion fatta per chi sta ancora giocando ai Mondiali e avrà poi diritto a uno stacco prima di ributtarsi a capofitto nell’attività di club). Le società della Serie A hanno infatti già varato il calendario dei vari Ritiri, con tutte le date e le località in cui i giocatori si prepareranno in vista ...

La strada di casa 2 su Rai1 - torna la Serie tv con Alessio Boni : casting in corso per la seconda stagione : L'arrivo de La strada di casa 2 su Rai1 non è stato ancora annunciato, ma con tutta probabilità la seconda stagione della serie con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere troverà spazio nel palinsesto primaverile dell'ammiraglia Rai, visto che le riprese inizieranno ad agosto a Torino e dintorni. Si tratta della fiction che la casanova Multimedia di Luca Barbareschi produce per Rai Fiction, con la regia di Riccardo Donna. La prima ...

La prima stagione di Suburra La Serie proiettata alla Casa del Cinema : biglietti e date dell’evento : La prima stagione di Suburra La Serie è ormai da un anno, o quasi, sulla piattaforma Netflix e presto sbarcherà nel prime time di Rai2 con un doppio episodio a settimana per un totale di cinque appuntamenti. Tutti coloro che non stanno nella pelle e vogliono vedere la prima stagione della Serie prequel del famoso film firmato da Stefano Sollima, può farlo gratuitamente alla Casa del Cinema grazie ad un evento interamente dedicato alla factory ...

Foggia - 15 punti di penalizzazione nella prossima stagione di Serie B : 15 punti di penalizzazione al Foggia da scontare nel prossimo campionato di Serie B 2018-29 e 3 mesi di squalifica per all'ex tecnico della squadra pugliese Roberto De Zerbi , e attualmente sulla ...

Serie B - Foggia salvo : la prossima stagione partirà da -15 : Quindici punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2018/2019. È questa la pena inflitta al Foggia dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola. La società pugliese era ...