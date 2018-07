Serie A | il Parma rischia | Procura Figc | -2 punti |Il Palermo ora spera

Parma a rischio Serie A : La procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma , da applicare all'ultimo campionato di Serie B, nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Serie A - Chievo e Parma verso la retrocessione : scatta una grande corsa ai ripescaggi - sperano 5 città [DETTAGLI] : Clamoroso terremoto nel campionato di Serie A, in particolar modo due squadre sono ad un passo dalla retrocessione: stiamo parlando di Parma e Chievo. Nelle giornata di domani è previsto l’inizio del processo per i due club, il Chievo è accusato di plusvalenze fittizie, il Parma invece nel mirino per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia alla viglia dell’ultima gara del campionato di Serie ...