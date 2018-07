Serie A e Serie B nel caos | ecco i criteri per i possibili ripescaggi

Calcio : Serie A a rischio per il Parma. Chiesti quattro anni di squalifica per Calaiò e penalizzazione per il club : Ha avuto inizio a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il calciatore dei ducali è accusato di illecito sportivo per alcuni messaggi spediti via Whatsapp con l’ex compagno di squadra Filippo De Col, prima del match tra Spezia e Parma decisivo per la promozione degli emiliani nella massima Serie. Il club risponde per responsabilità oggettiva. Ebbene, la ...

The Good Doctor : la Serie Tv da Stasera su Rai1 : Oggi, martedì 17 luglio, in prima TV su Rai1 la Serie TV con protagonista un chirurgo molto particolare. Scopriamo le anticipazioni dei primi episodi.

Processo Parma - chiesti 2 punti di penalizzazione per il club : Serie A a rischio : La Procura ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club, da scontare nel passato campionato: la promozione in Serie A è fortemente a rischio. L'articolo Processo Parma, chiesti 2 punti di penalizzazione per il club: Serie A a rischio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma - Serie A a rischio. E la Procura chiede 4 anni di squalifica per Calaiò : Ha preso il via a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell'attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall'...

Parma calcio - la Procura chiede - 2 punti per il 2017-2018. Serie A a rischio : L'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi whatsapp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia

Parma a rischio Serie A : La procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma , da applicare all'ultimo campionato di Serie B, nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale federale ...

Serie A - il Parma rischia | Procura Figc : -2 punti |Il Palermo ora spera : La Procura della Figc, per il caso dei messaggi whatsapp sospetti inviati da Emanuele Calaiò prima di Spezia-Parma ad alcuni giocatori avversari, ha chiesto 2 punti di penalizzazione per il club ducale e o in subordine -6 punti da scontare nel prossimo campionato: nel primo caso sarebbe addio alla Serie A. Mano pesantissima nei confronti dell'attaccante, per il quale sono stati chiesti 4 anni di squalifica per tentato illecito.

Per il Parma Serie A a rischio : la Procura della Figc chiede 2 punti di penalità : In subordine il Procuratore ha chiesto 6 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. Emiliani giudicati per presunto illecito perpetrato dal suo bomber Calaiò in occasione del match Spezia-Parma della scorsa serie B

Parma a rischio Serie A : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – La procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la richiesta di sanzione sarà accolta il club emiliano rischia di vedere sfumare la promozione in Serie A.La ...

Bari - sfuma la possibilità Serie C : il club ripartirà dalla D : E’ fallito uno dei club più storici del calcio italiano, il Bari. Nelle ultime ore si era aperta per il club la possibilità della Serie C: Nicola Canonico, presidente del Bisceglie, aveva offerto il titolo sportivo del suo club e l’iscrizione del Bari 2018 in Serie C, poi la situazione è sfumata per la contestazione da parte dei tifosi biancorossi: “Ad un gesto di generosità e amore per la propria squadra e città si ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B 17/18 - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Paris Etc - con Valeria Bruni Tedeschi un’intesa Serie al femminile : Valeria Bruni Tedeschi si prende la scena ma poi la divide con altre quattro donne per un’intensa serie in 12 puntate tutte al femminile: sbarca su TimVision la bellissima Paris Etc dove l’attrice già vincitrice di 4 David di Donatello (per La pazza gioia, Il capitale umano, La parola amore esiste e La seconda volta) è protagonista assoluta. La serie è disponibile in anteprima esclusiva per l’Italia da mercoledì 18 luglio. Paris Etc ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B o -6 in A - batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Serie A Roma - Cristante : «Abituato al gioco di Di Francesco - mi trovo bene» : Roma - Il nuovo centrocampista della Roma , Bryan Cristante , ha parlato ai microfoni del club giallorosso. Quando si trasferì al Benfica dal Milan , su di lui gravava l'etichetta di giovane talento ...