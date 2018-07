Sergio Ramos e la romantica proposta di matrimonio alla compagna | Pilar Rubio ha detto

Ronaldo alla Juventus - Sergio Ramos : “resterai nella storia del Real” : “I tuoi gol, i numeri e tutto cio’ che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E’ stato un piacere giocare al tuo fianco, ‘bicho’. Un grande abbraccio e buona fortuna!”. Con un tweet il capitano del Real Madrid Sergio Ramos saluta il compagno e amico che oggi e’ passato alla ...

Sergio Ramos : "Resterai nella storia del Real" : 'I tuoi gol, i numeri e tutto ciò che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato unposto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo per sempre. E' stato un ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

Sergio Ramos non molla : "In Qatar anche con la barba grigia" : Sergio Ramos non molla. Anzi rilancia: 'Sarò ai prossimi mondiali, se necessario ci andrò anche con la barba grigia'. Ci sono antiche maledizioni che nemmeno il tiquitaca può esorcizzare. La Spagna , ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : 'è uno dei momenti più duri' : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : “è uno dei momenti più duri” : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di casa. I 90 minuti regolamentari del match si concludono con un pareggio e per questo sono necessari prima i supplementari e poi i rigori per stabilire quale delle due squadre si meriti i quarti di finale della competizione iridata. Ai penalty è ...

Mondiali Russia 2018 – Sergio Ramos propizia l’autogol - poi la dedica alla bella Pilar Rubio [VIDEO] : Sergio Ramos propizia l’autogol di Ignashevich ed apre, a modo suo, le marcature di Russia-Spagna. Il centrale madrileno dedica poi la vittoria alla bella Pilar Rubio Partita delicatissima quella fra Russia e Spagna, la terza degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Dopo aver sofferto nel girone, rischiando addirittura di non passare nell’ultima gara contro il Marocco, la Spagna non può più sbagliare. La sfida contro ...

Russia 2018 - Sergio Ramos : 'Maradona anni luce dietro Messi' : Maradona si trova 'anni luce indietro rispetto a Messi'. Lo ha detto il capitano della Spagna Sergio Ramos, citato dai media russi. 'Rispetto Maradona, perchè rientra nel novero dei più grandi ...

Sergio Ramos vs Maradona : duro botta e risposta a distanza! : Sergio Ramos vs Maradona un duello a distanza tra i due che ha “coinvolto” anche Leo Messi: dure staffilata da ambe due le parti “In Argentina sanno benissimo che Maradona è distante anni luce dal calciatore più forte della storia dell’Argentina ovvero Leo Messi”. botta e risposta a distanza tra Sergio Ramos e Diego Armando Maradona. A dar fuoco alle polveri era stato l’argentino il quale nei confronti dello ...

Pilar Rubio Fernández : ecco chi è l'esplosiva moglie di Sergio Ramos : Nel 2008 e nel 2009 è stata selezionata come la donna più sexy del mondo dall'edizione spagnola della rivista FHM . Assunta da Telecinco , dal 2009 è diventata la presentatrice numero uno in Spagna: ...

Mondiali 2018 Russia - un sosia di Lucas Vazquez al VAR. E il giocatore ci scherza su con Sergio Ramos : Il 3-3 tra Spagna e Portogallo è stata senza dubbio la partita che ha regalato più emozioni in questa primordiale fase della Coppa del Mondo. Un botta e risposta continuo, caratterizzato dalle reti di Diego Costa e Nacho per la Nazionale iberica e dalla strepitosa tripletta di Cristiano Ronaldo per quella lusitana. Non è riuscito a ...

Real Madrid - il pazzo retroscena : era fatta per Conte - ma poi Sergio Ramos… : Sergio Ramos ed alcuni Nazionali spagnoli sono stati gli artefici del no del Real Madrid ad Antonio Conte per la panchina Il Real Madrid, come noto, ha affidato la panchina all’ex Ct della Nazionale spagnola Lopetegui. Il neo tecnico è stato assunto al termine di diverse consultazioni con altri allenatori di spessore. Sappiamo dei contatti con Allegri, ma oggi è venuto fuori un nuovo retroscena alquanto clamoroso. Tra il Real Madrid ed ...

E se gentleman Sergio Ramos abbattesse CR7? : Oggi si fa sul serio. Dopo la straziante veste panterata e l'andatura da bullo di Robbie Williams, tipo Gianluca Vacchi nostrano; dopo la stretta di mano consolatrice, al primo gol russo, di Vladimir ...

Sergio Ramos : "Ora voltiamo pagina" : Domani affrontiamo la nazionale campione d'Europa, abbiamo molto rispetto per loro è una delle squadre più forti del mondo ma ho piena fiducia nella nostra squadra. Siamo in un buon momento, siamo ...