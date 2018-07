Sere d' Estate in Floridiana | concerti e spettacoli al tramonto Solo 10 euro

Barcone soccorso a Linosa - arrestate 11 persone accusate di esSere gli scafisti : Sono sei egiziani, due siriani, due tunisini e un algerino. Il capo era giù stato fermato ed espulso per lo stesso motivo nel 2004 e nel 2007

Summertime Blues : il senso di malesSere che colpisce in estate : Sole, mare, caldo, vacanze, relax: come si fa a essere tristi d’estate? Eppure si può, affermano gli esperti. Già dovevamo averne un sentore qualche anno fa, quando la malinconica Lana Del Rey gettava un’ombra sulla stagione più luminosa dell’anno, cantando della sua “Summertime sadness”, o quando molto tempo prima, il cantautore nostrano Bruno De Martino diceva di odiare l’estate. LEGGI ANCHETristezza: 10 motivi per non ...

Dal MANN a Pompei - appuntamento in Campania per le Sere d'estate : ... il programma prevede speciali itinerari in notturna nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia , spettacoli a Pompei e nella Villa Romana di Minori , escursioni naturalistiche sul Gran Cono del ...

Diodato/ Video - il suo omaggio all'estate con "EsSere semplice" (Wind Summer Festival 2018) : Diodato, torna l'artista che ha vissuto davvero uno splendido 2018 fino a questo momento. omaggio ai mesi estivi con il suo "Essere semplice". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 07:41:00 GMT)

Guerra dazi : addio estate Serena. Borse UE quelle più a rischio : La banca americana aggiunge che i rischi sulla crescita derivanti dallo scontro commerciale in atto probabilmente influenzeranno le Banche Centrali nelle loro scelte di politica monetaria. Secondo ...

Guerra dazi : addio estate Serena. Borse UE quelle più a rischio : La ritrovata tranquillità delle Borse ha avuto davvero vita breve visto che da questa mattina le vendite sono tornate a dominare la scena. Sulla scia della flessione accusata dai mercati azionari ...

Rimini : da martedì gli incontri di RIMINI ATTIVA. Sere d'estate insieme a discutere : Nostro relatore sarà il sociologo Antonio Maturo, Professore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. L'ultimo appuntamento di questa estate, PACE ...

Cosenza : terza edizione per 'Sere d'Estate a Villa Rendano' : Ad arricchire gli eventi culturali ci sarà la "food experience" a cura della Maccaroni Chef Academy, la caffetteria in giardino, prima e dopo gli spettacoli, e la possibilità di visitare il museo ...

Cosa vestire per fare trekking in estate ed esSere cool : In montagna ci si veste pensando prima di tutto alla praticità e alla sicurezza. Per questo si usano essenzialmente capi tecnici, fatti di tessuti e materiali traspiranti, antivento e impermeabili come la membrana Goretex, i filati Polartec, le imbottitute Primaloft e ogni altra tecnologia proprietaria. Giacche, maglie, pantaloni e anche intimo che devono essere comodi e adattarsi a ogni evenienza, dal sole a picco al temporale improvviso. Ma ...

"Sere d'estate" : è già online "Modena Comune" di luglio : Ai Giardini Ducali dal 12 luglio al 18 agosto arrivano 23 serate tra musica, spettacoli teatrali, incontri con autori, iniziative per bambini. Con quattro giorni dedicati alla Sardegna e al suo ...

TV - Rai2 : Sereno Variabile Estate - viaggio a San Felice Circeo : San Felice Circeo, una delle località balneari più note della costa laziale, sarà al centro della puntata di Sereno Variabile Estate di domenica 1° Luglio in onda su Rai2 alle 13.45. Con Osvaldo Bevilacqua scopriremo le bellezze naturali note e meno note di questo piccolo gioiello che si erge a picco sul mare. L’itinerario sarà ricco di proposte in grado di soddisfare chi ama il mare in tutte le sue declinazioni: dal windsurf al kite surf, dal ...

Proseguono le ' Sere Fai d' estate illumina le tue serate' al giardino della Kolymbethra : Ingresso spettacoli + visita guidata al giardino + escursione Ipogeo : 23 '. Per informazioni e prenotazioni visite Ipogei : giardino della Kolymbethra, Parco Valle dei Templi Area Tempio dei ...

Sere Fai d'estate al castello per conoscere la fortuna letteraria e artistica della Manta : Appuntamento venerdì 29 e sabato 30 giugno con due eventi speciali al castello della Manta, in provincia di Cuneo, che sarà aperto in notturna in occasione delle "Sere Fai d'estate 2018", la grande ...

La doccia - il rituale di benesSere dell'estate : 'Non so se sono l'unica al mondo, ma dopo aver dato da mangiare a Silas , due anni, non mi resta tempo e faccio colazione sotto la doccia. Ho una tecnica: shampoo, caffè, risciacquo, uova' ha poi ...