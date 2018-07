Sei innamorata del tuo partner ma lo tradisci? Ecco i motivi

dilei

(Di martedì 17 luglio 2018) Diamo sempre per scontato che, se una donna tradisce il proprio, è perché con lui non è felice. Non solo sembra essere l’ipotesi più probabile, ma anche l’unica plausibile: se fosse soddisfatta della propria relazione, che motivo avrebbe di cercare nuove avventure? La realtà, però, è più complessa di quanto siamo portate a pensare. Ci sono donne che tradiscono il proprio uomo anche se con lui si sentono felici, o soddisfatte della loro relazione. Iper cui due persone si mettono insieme sono molteplici, e non sempre c’entra l’attrazione sessuale. Può darsi che la coppia condivida gli stessi interessi e lo stesso stile di vita, che ci sia grossa intesa intellettuale e stima reciproca. Questo non significa che a letto le cose funzionino bene. Per compensare questa “carenza”, alcune donne cercano avventure di una notte, senza prendere in ...