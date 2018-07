Se Cdp vola con Alitalia sono guai

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Ad oltre un anno dal commissariamento die dal prestito ponte di 900 milioni di euro, la compagnia di bandiera risulta ancora invenduta. Così com'è, è una realtà invendibile.Con il prestito di Stato, di fatto, la si è nazionalizzata. Iniettare denari senza un piano industriale non serve a nulla: la compagnia perde ancora un milione al giorno. Insolvente era, insolvente resta. O la si chiudeva o era necessaria una seria ristrutturazione, anche dolorosa, nel rispetto delle leggi vigenti. Solo così si sarebbe potuto trovare un compratore interessato. Invece, l'asse governo precedente/commissari non ha fatto nulla di tutto ciò. Dopo la pausa estiva la Commissione Ue chiederà la restituzione del prestito perché l'aiuto di Stato (in questo caso lo è) non è compatibile con il diritto comunitario. Mavi riuscirà?Il commissario Luigi Gubitosi ha recentemente spiegato che ...