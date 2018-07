Scuola | quest' anno 57mila nomine di prof di ruolo In pensione in 36mila

Intossicazione a Scuola - sequestrata azienda casearia di Vicoli - produttrice della caciotta : Pescara - Svolta nelle indagini sull’Intossicazione alimentare degli oltre 200 alunni delle scuole di Pescara, finiti in ospedale con sintomi gastrointestinali provocati dal batterio Campylobacter. Dopo i riscontri positivi delle ultime ore nell’ambito degli accertamenti di Asl e Istituto Zooprofilattico, i carabinieri del Nas hanno eseguito il sequestro penale, a Vicoli, su decreto della Procura, di un’azienda casearia con annesso allevamento ...

Come ha funzionato finora questa alternanza Scuola-lavoro che tanti vogliono cambiare : Per mezzo milione di studenti l'esame di maturità è finito e si aprono le porte del futuro. Altrettanti studenti stanno però per fare il salto dal secondo anno della scuola superiore al terzo, il ...

Scuola - arriva sui tavoli del Parlamento europeo l'annosa questione del lavoro precario : Il presidente Anief Marcello Pacifico parla a Bruxelles: basta inganni, l'Italia si adegui. arriva sui tavoli del Parlamento europeo l'annosa questione del lavoro precario che continua ad imperversare ...

La Scuola è finita! Cosa leggono i ragazzi quest'estate? : Due persone più diverse non si possono immaginare e un mondo intero li separa ma, contro ogni aspettativa, il destino sembra unirli. Una bella storia, 'Persi di vista' , che tra l'altro è davvero un ...

Bambini intossicati a Scuola - i Nas sequestrano secondo centro di cottura : Pescara - Ispezione della Asl e dei Carabinieri del Nas in un secondo centro cottura che serve le mense di alcune delle scuole di Pescara in cui è iscritta parte dei bimbi colpiti da malori con sintomatologia gastrointestinale. Il personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) e i militari per la tutela della salute, già da ieri nella struttura, stanno ultimando i sequestri di matrici alimentari e pasti test, ...

La Scuola adotta un monumento a Salerno - questo week-end alunni ciceroni nel centro storico. Ascolta : Accanto alle visita, le scuole hanno organizzato piccoli concerti, spettacoli e mostre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno in collaborazione con l'Associazione culturale ...

Napoli - alunno di 10 anni a Scuola con un coltello : sequestrato dalla polizia : La polizia ha sequestrato un coltello con una lama di 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta la quinta elementare a Napoli. Il ragazzino lo custodiva nel suo zaino. Secondo quanto ...

Napoli choc - sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una Scuola : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di coltello. ...

A Scuola Di Autostima : Il Metodo Innovativo Di Questo Maestro Può Insegnare Qualcosa A Tutti Noi : Gli insegnanti di tutto il mondo faticano a guadagnare il rispetto dei propri alunni e a motivarli per dare il massimo . Il lato umano dell'insegnamento è sempre stato un problema per i professori che, ancora oggi, vengono ...

Il Questore Giovanni Signer consegna Il mio diario agli alunni nisseni della Scuola primaria : ... i principi fondamentali e le libertà della persona, i diritti dell'uomo e del bambino, il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, l'uguaglianza e la solidarietà, il valore dello sport, con ...