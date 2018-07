Scuola | nasce a Roma l’Istituto Tecnico Sistema Moda “Micol Fontana”

Scuola e università - il programma di Bussetti : "Nascerà agenzia nazionale per la ricerca" : Il ministro ha presentato in Senato le linee guida. Ci sarà una organizzazione unica per i 22 enti di ricerca. E ha poi ribadito che la "Buona Scuola non sarà stravolta"

Vaccini - Grillo “A Scuola con autocertificazione”/ Nasce Anagrafe nazionale : “Decollerà vaccino-vigilanza” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:18:00 GMT)

Noipa - comunicato ufficiale : nasce il nuovo self service ‘Contratti Scuola a tempo determinato’ : Il portale della Pubblica Amministrazione, Noipa, ha pubblicato un post sulla propria pagina ufficiale Facebook, attraverso il quale viene annunciato il nuovo servizio self service, dedicato al personale della scuola con contratti a tempo determinato. Ecco il testo del comunicato. Noipa, nasce la nuova funzionalità self service per il personale della scuola con contratto a tempo determinato Il […] L'articolo Noipa, comunicato ufficiale: ...

50 fa nasceva la Scuola d'infanzia. Il grazie del plesso di via Firenze : Sono passati 50 anni e questa Istituzione viene considerata tutt'oggi una delle piu' qualficate al mondo. E' un piacere immenso, da Referente della scuola dell'Infanzia ringraziare tutte le persone ...

WWE – Nasce il sito del Performance Center - la ‘Scuola’ delle superstar del domani : Nasce il sito del WWE Performance Center, il famoso centro di allenamento che sviluppa le abilità delle superstar del domani In occasione del quinto anniversario del WWE Performance Center, prestigiosa sede di allenamento della prossima generazione di atleti, la WWE ha recentemente fatto un nuovo importante passo in avanti: il lancio del sito web ufficiale per il recruitment. A partire da ieri, 4 giugno, si può visitare il sito ...