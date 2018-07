Scoperto il pane più antico del mondo e svela molto del nostro passato

huffingtonpost

(Di martedì 17 luglio 2018) È ilpiùdele sarebbe stato cotto ben 14,400 anni fa. È questa la scoperta che ha fatto un gruppo di archeologi dell'università di Copenaghen e che è stata riportata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Il cibo - una focaccina diazzimo, bruciata - è stato rinvenuto nel Deserto Nero della Giordania, nello specifico in un'area in cui erano presenti, sempre stando alla tracce portate alla luce dagli esperti, due fuochi utilizzati per cuocere il cibo.Ma non solo: il ritrovamento di questoè la prova che cibi a base dierano prodotti già prima dell'avvento dell'agricoltura. La nascita dell'agricoltura, infatti, si colloca, fino ad oggi, almeno 4000 anni dopo quel pezzettino di. "Sappiamo che c'è una relazione tra produzione die origini dell'agricoltura ...