Sconcerti stupisce | ' Brozovic provinciale e Rebic è meglio di Perisic'

(Di martedì 17 luglio 2018) La vera rivelazione del Mondiale in Russia è stata sicuramente la Croazia, vera protagonista in grado di dominare il girone in cui c'era anche l'Argentina, chiudendolo a punteggio pieno e arrivando in finale, dopo aver eliminato Danimarca e Russia ai calci di rigore e l'Inghilterra ai supplementari. In finale, poi, la sconfitta contro la Francia per 4-2, che non cancella quanto di buono fatto dalla Nazionale guidata da Dalic. E tra i protagonisti della Croazia ci sono stati sicuramente i due giocatori dell'Inter, Marceloe Ivan. Il centrocampista ha dato equilibrio ad una squadra con giocatori non sempre propensi alla fase difensiva come Rakitic e Modric. L'esterno nerazzurro, invece, ha chiuso il Mondiale con tre reti, risultando decisivo nella semifinale contro l'Inghilterra con il gol del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic, oltre ad essere ...