Sciopero controllori | ira Ryanair

Controllori volo - Sciopero parziale il 23 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Skyguide : Sciopero controllori dal 23 luglio : I controllori del traffico aereo di Skyguide scenderanno in sciopero lunedì 23 luglio . L'agitazione concernerà in particolare il centro di controll...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 20 luglio : gli aeroporti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di venerdì 20 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno...

Lo Sciopero dei controllori di volo slitta al 21 luglio : Lo stop dei controllori di volo , previsto per il 5 luglio prossimo è stato differito al 21 luglio . È quanto apprende l'AGI, mentre è in corso il confronto al Ministero delle Infrastrutture con i sindacati. Sono 13 le sigle sindacali degli uomini radar che hanno aderito e ci saranno quindi notevoli disagi per chi viaggia. Nell'elenco degli scali aeroportuali interessati sono riportati Roma ...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 5 luglio : gli aeroporti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di giovedì 5 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato...

Sciopero dei controllori di volo : in Sardegna 38 voli cancellati - disagi per i turisti : Giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno, per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Si segnalano particolari disagi in Sardegna: nell'isola sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello Sciopero.Continua a leggere