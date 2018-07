Sciopero controllori di volo | c' è l' accordo | revocata l' agitazione del 21 luglio

Lo Sciopero dei controllori di volo ENAV in programma per sabato 21 luglio è stato annullato : È stato annullato lo sciopero dei controllori degli aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano – annunciato per sabato 21 luglio. Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV, e avrebbe The post Lo sciopero dei controllori di volo ENAV in programma per sabato 21 luglio è stato annullato appeared first on Il Post.

Accordo all'Enav - salta lo Sciopero dei controllori di volo del 21 luglio : Niente sciopero dei controllori di volo il 21 luglio, in una giornata di possibile passione per il trasporto che perde uno dei focolai di agitazione. E' stato 'siglato l'Accordo per il rinnovo della ...

Sciopero controllori - ira Ryanair : "Ieri, 16 luglio, la mancanza di personale ATC in Francia, Germania, UK e Grecia ha causato ritardi su oltre 360, il 15%, dei nostri 2,415 voli. Siamo sinceramente dispiaciuti e chiediamo alla ...

Controllori volo - Sciopero parziale il 23 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Skyguide : Sciopero controllori dal 23 luglio : I controllori del traffico aereo di Skyguide scenderanno in sciopero lunedì 23 luglio. L'agitazione concernerà in particolare il centro di controll...

Perché lo Sciopero dei controllori di volo a Marsiglia interessa l’Italia : Sabato 30 giugno e domenica primo luglio gli addetti al controllo dei voli a Marsiglia hanno indetto uno sciopero, supportato dall’Unsa-Icna, la maggiore sigla sindacale della categoria che ha però chiesto alle compagnie di volo di escludere la rotta ma di non cancellare i voli. Una situazione che può generare ritardi fino a 45 minuti e che costerà la cancellazione di diversi voli, soprattutto delle compagnie low cost che usano l’hub ...

Aerei - lo Sciopero dei controllori slitta al 20 luglio : ROMA - slitta al 20 luglio lo sciopero dei controllori di volo. Sarebbe questo l'esito del confronto con i sindacati in corso al ministero dei trasporti, secondo quanto appreso dall'Agi. Scongiurata ...

Trasporto aereo - Sciopero controllori volo rinviato al 20 luglio : Teleborsa, - Lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo, è stato differito al 20 luglio. Lo annuncia con una nota il MIT spiegando che si è giunti a tale decisione "grazie ...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 20 luglio : gli aeroporti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di venerdì 20 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno...

Lo Sciopero dei controllori di volo slitta al 21 luglio : Lo stop dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo è stato differito al 21 luglio. È quanto apprende l'AGI, mentre è in corso il confronto al Ministero delle Infrastrutture con i sindacati. Sono 13 le sigle sindacali degli uomini radar che hanno aderito e ci saranno quindi notevoli disagi per chi viaggia. Nell'elenco degli scali aeroportuali interessati sono riportati Roma ...

Sciopero dei controllori di volo - partenze a rischio il 5 luglio : gli aeroporti coinvolti : Voli a rischio in Italia per la giornata di giovedì 5 luglio 2018. Le sigle sindacali che riuniscono i controllori di volo hanno proclamato...