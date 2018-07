Scimmia Bonobo

ideegreen

: ma questi negri stanno in agguato e sempre eccitati peggio bonobo (tipo di scimmia che è continuamente eccitata ses… - teresa3345 : ma questi negri stanno in agguato e sempre eccitati peggio bonobo (tipo di scimmia che è continuamente eccitata ses… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Laviene spesso citata per le sue abitudini sessuali, in verità una delle caratteristiche peculiari che sarebbe da citare in relazione a questo animale è la presenza di una organizzazione di tipo matriarcale. I due aspetti sono tra l’altro legati, vale la pena di approfondirli e di conoscere anche altri lati di uno scimpanzé piuttosto simpatico e che, come molte altre specie, è a rischio di sopravvivenza. (altro…)Idee Green.