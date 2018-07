Schianto in moto | Pasquale Carlino | 16enne calciatore dell' Inter | è in fin di vita

Schianto in moto - giovane calciatore dell'Inter è gravissimo : La Milano del calcio si stringe intorno a Pasquale Carlino, 16enne calciatore dell'Under 17 dell'Inter, che lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale dopo un brutto incidente stradale. Il...

Tragico Schianto frontale in strada a San Severo - Ermanno muore sulla sua moto : Il terribile impatto frontale con una vettura che viaggiava in senso opposto è stato fatale al 53enne centauro Ermanno Fusillo originario di San Severo nel Foggiano. Per lui inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo.Continua a leggere

Incidenti : Schianto contro auto - motociclista gravemente ustionato a Saronno : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Un centauro di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un'auto. In seguito all'impatto la sua moto ha preso fuoco e le fiamme lo hanno investito alle gambe provocandogli gravi ustioni. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Saronno, nel varesott

Morti nello Schianto in moto - il commovente post del figlio : “Non sarà mai un addio “ : Il commovente saluto di Michael Savio con un post su Facebook ai suoi genitori Ivan e Silvia, Morti tragicamente in un incidente stradale in Trentino mentre tornavano da una gita in sella alla loro amata motocicletta.Continua a leggere

GEORGE CLOONEY - INCIDENTE IN MOTO IN SARDEGNA/ Video - lo Schianto con il pulmino è impressionante : GEORGE CLOONEY, INCIDENTE stradale in SARDEGNA, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:27:00 GMT)

Trentino - Schianto tra moto e suv : muoiono marito e moglie in gita : Ivan Savio e sua moglie Silvia sono morti sul colpo in seguito a un incidente verificatosi nella serata di sabato 7 luglio in Trentino, dove si trovavano per una gita. La coppia, a bordo di una moto, si è schiantata con un suv che procedeva in direzione opposta: per i due non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Schianto frontale tra moto e Suv : marito e moglie muoiono di ritorno dalla gita : Doppia tragedia in Trentino in una bella e calda giornata d'estate: attorno alle 19 di ieri sulla strada che da Moena conduce a Predazzo ha perso la vita una coppia di coniugi scledensi, Ivan Savio e ...

Tragico Schianto in moto - muore a 19 anni : Un Tragico schianto. Armando Roselli è morto, aveva solo 19 anni. Incidente stradale a Villaricca Il giovane era in sella alla sua moto in corso Italia a Villaricca (Napoli) quando si...

PALERMO - Schianto IN MOTO : MUORE 32ENNE/ Era un centauro esperto - un tombino la probabile causa : PALERMO, SCHIANTO in MOTO: MUORE 32ENNE, l’amico: “Un tombino l’ha ucciso, l’ho visto con i miei occhi”. Terribile incidente avvenuto la scorsa notte nel capoluogo siciliano(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:01:00 GMT)

Palermo - Schianto in moto : muore 32enne/ L’amico : “Un tombino l’ha ucciso - l’ho visto con i miei occhi” : Palermo, schianto in moto: muore 32enne, L’amico: “Un tombino l’ha ucciso, l’ho visto con i miei occhi”. Terribile incidente avvenuto la scorsa notte nel capoluogo siciliano(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Schianto in moto : muore a 32 anni dopo una serata trascorsa con gli amici : Tragedia a Palermo. Un ragazzo di 32 anni, Alessandro Salomone, ha perso la vita la scorsa notte in viale Regione Siciliana, nella bretella laterale in direzione Trapani, di fronte a Leroy Merlin. Alessandro stava...

Schianto a Gaby - morto un motociclista di 58 anni - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Automobilista coinvolta nell'incidente portata al pronto soccorso sotto choc AOSTA. Un uomo è morto in un incidente ...

Schianto contro auto - grave un motociclista : Lucca, 24 giugno 2018 - Uno Schianto violento e frontale contro un'auto. Talmente forte da far volare il centauro per diversi metri sull'asfalto. E' il pomeriggio di paura che oggi, dopo le 16.30 ha ...

Roma - Schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti due giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...