Schiacciato sotto il trattore | muore 62enne

Calabria : muoiono un 49enne Schiacciato sotto un trattore e un anziano per malore in mare : Un uomo di 49 anni è deceduto in Calabria [VIDEO] dopo essere rimasto schiacciato sotto il suo trattore. Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria, un anziano è morto a causa di un malore mentre stava facendo il bagno in mare. Calabria, muore mentre lavora in campagna Nella giornata di oggi 15 luglio un uomo di 49 anni è deceduto nella cittadina di Lamezia Terme dopo essere rimasto schiacciato dal suo mezzo ...