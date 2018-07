Scaletta di Cesare Cremonini una notte a San Siro su Rai2 il 17 luglio e biglietti in

Scaletta di Cesare Cremonini a San Siro - il debutto al Meazza il 20 giugno : info utili e trasporti gratis : Tutto è pronto per il debutto di Cesare Cremonini a San Siro. Il concerto è uno dei più attesi della stagione e porta il cantautore bolognese per la prima volta sul maestoso palco dello stadio Meazza. L'evento è atteso per oggi, mercoledì 20 giugno, dalle ore 20.45. Lo stadio potrà essere raggiunto dai fan gratuitamente con i mezzi di trasporto pubblico atm, in quanto un titolo di viaggio giornaliero è già incluso nel biglietto del ...