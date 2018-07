Scacco al clan Casamonica | 31 arresti

Roma - Scacco al clan Fasciani : confiscati beni per 18 milioni - : I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca, emesso dal locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti ...

Roma - Scacco al clan Fasciani : confiscati beni per oltre 18 mln : Roma , 22 giu. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Medusa', i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un decreto di confisca per oltre 18 milioni di euro ...

Bari - Scacco ai clan Mercante-Diomede e Capriati. Decaro : 'Lavoro straordinario in condizioni precarie' : 'Non possiamo che ringraziare lo straordinario lavoro che la Magistratura inquirente sta effettuando, nonostante le condizioni assurde in cui è costretta a operare". Queste le parole pronunciate da ...