meteoweb.eu

: Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela. - matteosalvinimi : Da Saviano altri insulti, in arrivo altra querela. - Adnkronos : #Saviano a #Salvini: 'Quanta eccitazione provi a vedere bimbi morire?' - Agenzia_Dire : #Migranti #OpenArms, #Saviano a #Salvini: “Quanta eccitazione provi a vedere morire i bimbi in mare?” -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Assassini! Ministro della Mala Vita, sui morti in mare parla di ‘bugie e insulti’, ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà la morte inflitta dalla guardia costiera libica, sua (mi fa ribrezzo dire ‘nostra’) alleata strategica? Lei che sottolinea continuamente di essere padre, ‘da papà’ quantaprova amorireinnocenti in mare?”. Lo scrive su Facebook. “Ministro della Mala Vita – continua la scrittore – l’odio che ha seminato la travolgerà. Come travolgerà gli imbelli a 5stelle, e tra di loro l’impresentabile Toninelli, sodale del Ministro degli Interni in questa tetra esaltazione della morte degli ultimi della Terra. E noi tutti, che oggi ci vergogniamo di vivere questi tempi per la nostra impotenza, abbiamo il dovere di ...