Sara Tommasi | assolto l’agente accusato di averla violentata

Abusi e violenze su Sara Tommasi - assolto Fabrizio Chinaglia : “Fatto non sussiste” : Accusato di aver approfittato delle condizioni di “inferiorità psichica” della showgirl Sara Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla cocaina, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse, Fabrizio Chinaglia, agente del mondo dello spettacolo, è stato assolto da tutti i capi di imputazione “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Milano. La Procura aveva ...

Sara Tommasi sono pronta a tornare in tv : Dopo tanto tempo Sara Tommasi è pronta a ritornare in tv. Gli ultimi anni non sono stati facili per la Tommasi, che oggi però si sente meglio, ha ritrovato l’amore ed è impaziente di tornare a lavoro. Dopo la terribile diagnosi di bipolarismo, la Tommasi ha dovuto intraprendere un percorso terapeutico per tenere sotto controllo la malattia e grazie ai farmaci che assume è riuscita a recuperare le sue facoltà mentali. Insomma, si sente una nuova ...

Sara Tommasi al GFVip : «Farmi conoscere per quella che sono realmente. La sera in cui la mia vita è cambiata...» : MILANO - 'Faccio un appello a Ilary Blasi perché mi faccia entrare al Grande Fratello vip : così avrei la possibilità di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono realmente', a parlare Sara ...

Grande Fratello Vip 3/ Sara Tommasi e Gianluca Fubelli nella Casa? L’appello di lei e gli ultimi nomi : Grande Fratello Vip 3, Sara Tommasi fa un nuovo appello per entrare nella Casa, Gianluca Fubelli nel cast? Ecco tutti gli ultimi nomi e le indiscrezioni emerse.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:15:00 GMT)

Sara Tommasi confessa che non potrà diventare mamma : Sara Tommasi confessa di essere innamorata, svelando però che non potrà coronare il sogno di diventare mamma. La showgirl infatti è ancora in terapia per curare il bipolarismo di cui soffre e che in passato l’ha trascinata in un vortice di dolore, sofferenza ed errori. Oggi, come ha raccontato più volte, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia e degli amici, ma soprattutto ad un nuovo amore, che le ha dato ...

Sara Tommasi dopo la scoperta della malattia : com'è la sua vita oggi e cosa fa per vivere : Sara Tommasi è pronta a rientrare nel mondo dello spettacolo. Gli ultimi anni non sono stati facili per la showgirl, che oggi però si sente meglio, ha ritrovato l'amore ed è impaziente di tornare a lavoro. dopo la terribile diagnosi di ...