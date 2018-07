Sant' Egidio | Poche badanti in Italia dopo i restringimenti ...

Migranti - l'allarme di Sant'Egidio : stretta sui flussi - mancano le badanti : La stretta sull'immigrazione mette in difficoltà le famiglie, secondo la Comunità di Sant'Egidio, dove ieri è stato in visita il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 'Le badanti a causa dei ...

Il premier Conte in visita a Sant'Egidio. Perché è un incontro importante : Ben vengano iniziative di questo da parte di organizzazioni no profit e del mondo del terzo settore in generale, che come la Comunità di Sant'Egidio consentono percorsi di solidarietà anche al di ...

Migranti - Conte : “Comunità Sant’Egidio è esempio : corridoi umanitari in linea con nostra proposta di gestione dei flussi” : Immigrazione solo regolare con i corridoi umanitari. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della visita alla Comunità di Sant’Egidio a Roma, dove ha incontrato profughi, anziani e disabili: “La Comunità di Sant’Egidio ha varato in passato protocolli per realizzare corridoi umanitari”, dice Conte. “Sono iniziative importanti perché fanno arrivare in Italia – e questo è in linea con la ...

Conte a Sant'Egidio incontra comunità : ANSA, - ROMA, 16 JUL - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita alla comunità di sant'Egidio per un incontro, il primo fuori dagli impegni istituzionali. Al centro della visita l'...

Roma : Sant’Egidio - 1000 giovani europei a Roma per la pace : Roma – “Un’amicizia globale per vivere insieme in pace”. È la proposta che faranno a tutti i 1.000 giovani per la pace europei che dal 13 al 15 luglio saranno a Roma per partecipare all’incontro ‘A Global Friendship to live Together in Peace’. In un tempo in cui si torna a parlare troppo spesso di conflitti, chiusure e divisioni tra Stati e nazioni, si legge in una nota del Sant’Egidio, Roma ...

Rom : Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia (2) : (AdnKronos) – “La Lombardia – sostiene – potrebbe fare molto per favorire il benessere dei minori, cambiando radicalmente alcuni provvedimenti approvati dalla Regione negli ultimi anni. Nelle scorse settimane molti bambini rom e sinti, che vivono in situazioni di povertà ma frequentano le scuole secondarie, sono stati esclusi dalla Dote Scuole, un aiuto economico regionale finalizzato all’acquisto di libri di testo ...

Rom : Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia (2) : (AdnKronos) – “La Lombardia – sostiene – potrebbe fare molto per favorire il benessere dei minori, cambiando radicalmente alcuni provvedimenti approvati dalla Regione negli ultimi anni. Nelle scorse settimane molti bambini rom e sinti, che vivono in situazioni di povertà ma frequentano le scuole secondarie, sono stati esclusi dalla Dote Scuole, un aiuto economico regionale finalizzato all’acquisto di libri di ...

Rom : Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – “Forte preoccupazione e disappunto” sono espressi dalla Comunità di Sant’Egidio per l’approvazione del Consiglio Regionale Lombardo di una “mozione concernente il censimento residenti e insediamenti campi rom presenti in Lombardia, la chiusura dei campi irregolari, il contrasto all’accattonaggio e il sostegno all’obbligo scolastico”. La mozione è stata approvata ...

Rom : Comunità Sant’Egidio contro mozione per censimento in Lombardia : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – “Forte preoccupazione e disappunto” sono espressi dalla Comunità di Sant’Egidio per l’approvazione del Consiglio Regionale Lombardo di una “mozione concernente il censimento residenti e insediamenti campi rom presenti in Lombardia, la chiusura dei campi irregolari, il contrasto all’accattonaggio e il sostegno all’obbligo scolastico”. La mozione è stata ...

Macron a Sant'Egidio : «C'è bisogno di spiritualità per vincere le paure» : Ha chiaro che il papa , Premio Carlo Magno come lui, sostiene l'Unione, di cui stima la funzione nel mondo. Bergoglio, pur essendo argentino, è un grande leader europeo, tanto che la Merkel l'ha ...

Corridoi umanitari e Africa. Vi racconto l'incontro tra Macron e la comunità di Sant'Egidio. Parla Mario Giro : ... visto che il loro impegno nella società italiana è noto, e la saggezza in politica internazionale ha consentito alla comunità di apparire sui giornali di tanti Paesi del mondo come "la piccola Onu ...

Macron con la comunità di Sant'Egidio : bene i corridoi umanitari : Città del Vaticano, 26 giu. , askanews, Prima del Vaticano, Macron ha offerto all'ambasciata di Francia presso l'Italia a Palazzo Farnese una colazione alla quale erano invitati il fondatore di Sant'...

Marco Impagliazzo (Comunità di Sant’Egidio) : «L’accoglienza è un fondamento del Vangelo» : No, in Spagna non ci sono ancora: mancano 4 giorni di navigazione e chissà come arriveranno questi 629 migranti che non sono riusciti a sbarcare in Italia. Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini l’aveva preannunciato in campagna elettorale e ora l’ha fatto: domenica 10 giugno ha dato ordine di chiudere i porti italiani alla Aquarius, chiedendo ad altri Paesi dell’Unione Europea di permetterne lo ...

Sant'Egidio del Monte Albino - SA - Ultimo appuntamento con 'Venerdì d'Autore' : È autore di diversi libri tra i quali "L'impero della camorra", Newton Compton, 2014, ,"Soldatessa del Califfato" , 2015, , 'Napoli in cronaca nera' , scritto con Giuseppe Iannini, e 'Gotham City' , ...