Sanità | Saitta | “Entro l’autunno saremo in grado di aggredire il fenomeno delle liste

(Di martedì 17 luglio 2018) “Nonostante le difficoltà sono certo che con il lavoro svolto e la partenza entro le prossime settimane del Cup unico, entro l’autunno saremmo indiil problemad’attesa”. Ad affermarlo, intervenendo in Aula a Palazzo Lascaris, l’assessore piemontese alla, Antonio, confermando l’impegno della Giunta regionale ad affrontare la questione “con determinazione”.ha poi ricordato che le risorse (10 mln che saranno disponibili entro fine mese, ndr) “saranno definite azienda per azienda sulla base dei piani che i direttori generali presenteranno la prossima settimana all’assessorato”. “Un anno fa – ha poi aggiunto – abbiamo avviato il lavoro di monitorare l’attività sanitariaaziende per aree omogenee. Questo ci permetterà di conoscere precisamente le ...