Samsung | tre versioni per il Galaxy S10 e lettore d' impronta integrato nello schermo

Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X : possibile design dall’ultimo brevetto (FOTO) : Le immagini del brevetto che stiamo per proporvi potrebbero suggerirci Come sarà fatto il Samsung Galaxy X, il primo device pieghevole (per così dire) del brand sudcoreano. Il brevetto, che è stato depositato dall'OEM agli inizi di luglio, fa proprio riferimento ad un terminale utente di tipo flessibile, con relativa opzione di visualizzazione da parte del consumatore. Il design sembra richiamare quello classico dei dispositivi a conchiglia, ...

DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità per gamers : In occasione di un evento in Cina Il CEO di Samsung si porta con sé un Samsung Galaxy Note 9 dando in pasto ai media la prima "foto reale" del gioiellino ancora nel grembo della casa sudcoreana. Nello stesso tempo secondo alcune voci emerse avrebbe accennato pure a qualche nuova funzionalità del nuovo flagship e della S Pen tutta rivolta ai gamers. L'articolo DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe montare il SoC Exynos 9820 : Geekbench rivela un nuovo modello di Samsung Galaxy Note 9 chiamato SM-960X mettendo in evidenza interessanti dettagli sul dispositivo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe montare il SoC Exynos 9820 proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride : Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) dovrebbe poter contare su un sensore per il riconoscimento dell'iride. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL potrebbe avere un tasto Bixby : Tra i tablet Android che Samsung si prepara a lanciare troviamo anche il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL. Ecco le sue presunte caratteristiche L'articolo Il Samsung Galaxy Tab Advanced 2 XL potrebbe avere un tasto Bixby proviene da TuttoAndroid.

Interessante proposta per il Samsung Galaxy S9 tramite Tre : piani coinvolti e condizioni : Abbiamo una nuova alternativa da oggi 14 luglio per quanto riguarda l'acquisto di un Samsung Galaxy S9, considerando la proposta di Tre che consente l'acquisto a rate dello smartphone Android. Si parte dunque da presupposti differenti rispetto all'offerta TIM che abbiamo esaminato non molto tempo fa su queste pagine, se non altro perché in questo frangente abbiamo anche un piano che possiamo abbinare al top di gamma lanciato sul mercato nello ...

Tre anticipa il listino offerte in vigore dal 16 luglio : centralità agli smartphone - con Samsung Galaxy S9 in testa : Tre ha comunicato il listino offerte che sarà a regime dal 16 al 22 luglio. Sono confermate le iniziative comunicate in precedenza L'articolo Tre anticipa il listino offerte in vigore dal 16 luglio: centralità agli smartphone, con Samsung Galaxy S9 in testa proviene da TuttoAndroid.

Davvero più vicino il Samsung Galaxy X : arrivano altre conferme : Il Samsung Galaxy X si sta realmente avvicinando, e potrebbe essere presentato, così com'è stato più volte detto, al CES 2019 di Las Vegas. Stando a quanto si legge su 'PhoneArena.com', Jay Y. Lee avrebbe in mente di annunciare un dispositivo rivoluzionario, capace di offrire una spinta di differenziazione nel settore mobile: sarà di fondamentale importanza riuscire a concretizzare il tutto prima che altri colossi, quali Apple ed alcuni OEM ...

Samsung potrebbe presentare il suo nuovo smartwatch durante l’IFA 2018 : Come ogni anno Samsung è pronta a lanciare un nuovo smartwatch e secondo gli ultimi rumor il palco ideale per mostrarlo al mondo potrebbe essere […] L'articolo Samsung potrebbe presentare il suo nuovo smartwatch durante l’IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un octa-core dotato della tecnologia DynamIQ : Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un SoC rivoluzionario, dotato di una CPU con processo produttivo a 7 nm e tecnologia DynamIQ. L'articolo Samsung Exynos 9820 potrebbe essere un octa-core dotato della tecnologia DynamIQ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe usare il nome Samsung Galaxy Watch per il Samsung Gear S4. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Samsung Galaxy Watch potrebbe essere il Gear S4 e Huawei registra i nomi Mate 20 e seguenti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus/ Date di uscita e caratteristiche : tre fotocamere posteriori : Samsung Galaxy S10, l'ultimo progetto della nota azienda coreana: Date di uscita, rumors su prezzi e caratteristiche, ci saranno tre fotocamere posteriori(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Title sponsor Serie A - Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim : La Serie A a breve avrà un nuovo Title sponsor. Dopo l'addio di Tim, la Lega nelle prossime settimane annuncerà il nuovo accordo di sponsorizzazione L'articolo Title sponsor Serie A, Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale : Secondo quanto riporta la pubblicazione sud coreana The Bell, Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di una doppia fotocamera frontale. L'articolo Samsung Galaxy S10+ potrebbe includere una doppia fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.