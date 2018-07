Samsung Galaxy Tab S4 | da Sammobile arrivano le presunte specifiche tecniche

Anticipazioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sull’aggiornamento di luglio : i problemi risolti : Arrivano notizie tutto sommato incoraggianti per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora legati al Samsung Galaxy S8 o al Galaxy S8 Plus. Dopo i cattivi presagi della scorsa settimana, in riferimento a presunti problemi riguardanti l'aggiornamento di luglio (qui trovate tutte le informazioni del caso), oggi 17 luglio è possibile guardare con maggiore fiducia al "futuro prossimo" per il top di gamma 2017. Proviamo dunque a ricapitolare le ...

Nelle mani di DJ Koh il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella sua prima apparizione (FOTO) : Vi sarebbe piaciuto poter dare da subito una sbirciata al Samsung Galaxy Note 9? Potete dire grazie a DJ Koh, il presidente della divisione mobile del brand asiatico, che in pubblico (a margine di un evento tenutosi in territorio cinese in questi stessi giorni), non sappiamo se con malizia od in modo del tutto casuale, ha mostrato il dispositivo senza crearsi il minimo problema. Come abbiamo fatto a distinguerlo dal Note 8, visto che parliamo ...

DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità per gamers : In occasione di un evento in Cina Il CEO di Samsung si porta con sé un Samsung Galaxy Note 9 dando in pasto ai media la prima "foto reale" del gioiellino ancora nel grembo della casa sudcoreana. Nello stesso tempo secondo alcune voci emerse avrebbe accennato pure a qualche nuova funzionalità del nuovo flagship e della S Pen tutta rivolta ai gamers. L'articolo DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità ...

Samsung Galaxy S9 a rate con Tim per i clienti da almeno un anno : Galaxy S9 a rate con Tim per i clienti da almeno un anno può essere acquistato in due differenti modalità, sempre a rate, ma con costi diversi. Tutto dipende se vuoi acquistarlo con anticipo zero e rata mensile leggermente più alta oppure versando un anticipo. Galaxy S9 a rate con Tim: solo per i clienti da almeno un anno Il costo totale cambia, 498€ versando un anticipo di 99€ e una rata mensile di 10€ per 30 mesi oppure 450€ senza anticipo, ma ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli sul prezzo in Europa : Non è una novità il fatto che Galaxy Note 9, il non ancora annunciato phablet di nuova generazione targato Samsung Electronics, esiste davvero. In seguito a mesi di indiscrezioni che aggiungono continui dettagli sul nuovo terminale del produttore sudcoreano, la stessa Samsung qualche settimana fa ha fissato per il 9 agosto 2018 la data in cui aprirà il sipario sul dispositivo. L’attesa e le aspettative continuano ad essere molte per ...

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe montare il SoC Exynos 9820 : Geekbench rivela un nuovo modello di Samsung Galaxy Note 9 chiamato SM-960X mettendo in evidenza interessanti dettagli sul dispositivo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe montare il SoC Exynos 9820 proviene da TuttoAndroid.

Dalla Corea : Samsung Galaxy Note 9 - preordini da metà agosto e spedizioni dal 24 : Sta per scoccare l'ora del secondo top di gamma dell'anno di casa Samsung, l'atteso Galaxy Note 9 che, come sappiamo, verrà presentato nei primi giorni di agosto L'articolo Dalla Corea: Samsung Galaxy Note 9, preordini da metà agosto e spedizioni dal 24 proviene da TuttoAndroid.

Gioca d’anticipo il Samsung Galaxy Note 9 su iPhone 2018? Subito i preordini : Giocare d'anticipo sarà la mossa principe del Samsung Galaxy Note 9? Il Phablet che sarà presentato il 9 agosto e le cui vendite online dovrebbero partire già il 24 agosto, potrebbe stupire tutti e far partire i suoi preordini pure tra una manciata di settimane. Tutto per merito o colpa degli iPhone 2018, come dir si voglia. Cerchiamo di tracciare un quadro compelto della situazione. Il Samsung Galaxy Note 9, come abbiamo pure raccontato da ...

Di certo il Samsung Galaxy S10 col lettore impronte in-display : parla DJ Koh : I tempi per l'introduzione di uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo saranno sicuramente maturi per il lancio del Samsung Galaxy S10: questo è quanto si evince sulle pagine di 'PhoneArena.com'. Il produttore asiatico potrebbe introdurre la soluzione anche su dispositivi più economici, come quelli della futura serie Galaxy A (2019), stando a quanto spifferato dal leaker Ice universe. Un discorso che smentisce le precedenti voci secondo ...

Il modello no brand di Samsung Galaxy S8 Plus con l’aggiornamento G955FXXU2CRF7 : Arriva per il Samsung Galaxy S8 Plus l'aggiornamento G955FXXU2CRF7 destinato ai no brand Italia, e comprensivo della patch di sicurezza di giugno. Con CSC G955FOXM2CRF7 e CHANGELIST 13760092, il pacchetto ha abbandonato gli uffici del brand asiatico il 14 del mese scorso, e può essere scaricato via OTA a bordo dell'esemplare in questione anche subito, nel caso in cui lo desideraste. Facciamo presente che trattasi della release veicolante la ...

Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride : Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) dovrebbe poter contare su un sensore per il riconoscimento dell'iride. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy A8 il rilascio procede al piccolo trotto : A circa due mesi dalla presentazione della prossima versione del robottino di Google, lo sbarco di Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy A8 è lontano dall'essere ultimato L'articolo Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy A8 il rilascio procede al piccolo trotto proviene da TuttoAndroid.

Samsung - prime indiscrezioni su Galaxy S10 ma si teme per problemi Note 9 : Sì, il Galaxy Note 9 ha problemi, ma ora sappiamo perché. Il popolare giornalista russo Eldar Murtazin ha ora messo le mani su un Galaxy Note 9 e ha scritto le sue prime impressioni. Il curriculum di ...

Samsung Galaxy Note 9 - quanto costerà il nuovo phablet in Europa | Rumors - data uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, ecco quanto costerà il nuovo phablet in Europa Samsung Galaxy Note 9, quanto costerà il nuovo phablet in Europa - Rumors, data uscita, prezzo e caratteristiche Manca meno di un ...