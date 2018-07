Samsung Galaxy S6 | S6 edge e S6 edge Plus si aggiornano con le patch di giugno

Samsung - tre versioni per il Galaxy S10 e lettore d'impronta integrato nello schermo : Le indiscrezioni sul nuovo top di gamma in arrivo nei primi mesi dell'anno prossimo. Intanto il 9 agosto i coreani sveleranno il phablet Note 9

Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X : possibile design dall’ultimo brevetto (FOTO) : Le immagini del brevetto che stiamo per proporvi potrebbero suggerirci Come sarà fatto il Samsung Galaxy X, il primo device pieghevole (per così dire) del brand sudcoreano. Il brevetto, che è stato depositato dall'OEM agli inizi di luglio, fa proprio riferimento ad un terminale utente di tipo flessibile, con relativa opzione di visualizzazione da parte del consumatore. Il design sembra richiamare quello classico dei dispositivi a conchiglia, ...

Dal giorno 17 l’aggiornamento di luglio su Samsung Galaxy Note 8 : XXS4CRG1 (no brand) : Dal 17 luglio i Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo stesso mese, l'ultima concepita da Google, ed a cui ha lavorato, chiaramente, anche il produttore asiatico, per la correzione di bug specifici che interessano proprio la Samsung Experience 9.0. Grazie all'aggiornamento N950FXXS4CRG1 (questa la sigla del firmware di cui vi abbiamo parlato in apertura), il sistema operativo del ...

Samsung regala la stampante HP Sprocket con Galaxy A8 - A6 - A6 Plus e J6 : Samsung lancia la nuova promozione "Con Samsung Galaxy ricevi HP Sprocket", che regala la stampante portatile HP Sprocket a coloro che acquisteranno entro il 12 agosto uno smartphone Galaxy A8 (2018), Galaxy A6, Galaxy A6 Plus o Galaxy J6. L'articolo Samsung regala la stampante HP Sprocket con Galaxy A8, A6, A6 Plus e J6 proviene da TuttoAndroid.

Un brevetto ci svela il possibile aspetto di Samsung Galaxy X : Nelle scorse ore in Rete è apparsa una nuova serie di immagini relative ad un brevetto che potrebbe mostrarci l'aspetto del Samsung Galaxy X L'articolo Un brevetto ci svela il possibile aspetto di Samsung Galaxy X proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Day 2018/ Sconti e offerte sui prodotti : Samsung Galaxy S9 al prezzo più basso di sempre : Amazon Prime Day, al via oggi 16 luglio: prodotti in offerta esclusiva per 36 ore per i clienti iscritti allo speciale programma. E chi non lo è fa ancora in tempo a registrarsi...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:16:00 GMT)

Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di sicurezza di luglio : Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di luglio 2018 e qualche altro miglioramento generico. Il nuovo update è in fase di distribuzione anche in Italia per i modelli no brand. L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 significato icone della barra di stato sullo schermo : significato icone della barra di stato sullo schermo Samsung Galaxy S9 che cosa voglio dire i simboli che si vedono sul display del telefono Samsung

Samsung Galaxy Tab S4 - da Sammobile arrivano le presunte specifiche tecniche : Samsung Galaxy Tab S4 dovrebbe puntare sul rapporto di forma in 16:10, con un display Super AMOLED da 10,5 pollici 2560×1600 pixel L'articolo Samsung Galaxy Tab S4, da Sammobile arrivano le presunte specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Anticipazioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sull’aggiornamento di luglio : i problemi risolti : Arrivano notizie tutto sommato incoraggianti per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora legati al Samsung Galaxy S8 o al Galaxy S8 Plus. Dopo i cattivi presagi della scorsa settimana, in riferimento a presunti problemi riguardanti l'aggiornamento di luglio (qui trovate tutte le informazioni del caso), oggi 17 luglio è possibile guardare con maggiore fiducia al "futuro prossimo" per il top di gamma 2017. Proviamo dunque a ricapitolare le ...

Nelle mani di DJ Koh il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella sua prima apparizione (FOTO) : Vi sarebbe piaciuto poter dare da subito una sbirciata al Samsung Galaxy Note 9? Potete dire grazie a DJ Koh, il presidente della divisione mobile del brand asiatico, che in pubblico (a margine di un evento tenutosi in territorio cinese in questi stessi giorni), non sappiamo se con malizia od in modo del tutto casuale, ha mostrato il dispositivo senza crearsi il minimo problema. Come abbiamo fatto a distinguerlo dal Note 8, visto che parliamo ...

DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità per gamers : In occasione di un evento in Cina Il CEO di Samsung si porta con sé un Samsung Galaxy Note 9 dando in pasto ai media la prima "foto reale" del gioiellino ancora nel grembo della casa sudcoreana. Nello stesso tempo secondo alcune voci emerse avrebbe accennato pure a qualche nuova funzionalità del nuovo flagship e della S Pen tutta rivolta ai gamers. L'articolo DJ Koh usa un Samsung Galaxy Note 9 in pubblico mentre accenna a inedite funzionalità ...

Samsung Galaxy S9 a rate con Tim per i clienti da almeno un anno : Galaxy S9 a rate con Tim per i clienti da almeno un anno può essere acquistato in due differenti modalità, sempre a rate, ma con costi diversi. Tutto dipende se vuoi acquistarlo con anticipo zero e rata mensile leggermente più alta oppure versando un anticipo. Galaxy S9 a rate con Tim: solo per i clienti da almeno un anno Il costo totale cambia, 498€ versando un anticipo di 99€ e una rata mensile di 10€ per 30 mesi oppure 450€ senza anticipo, ma ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli sul prezzo in Europa : Non è una novità il fatto che Galaxy Note 9, il non ancora annunciato phablet di nuova generazione targato Samsung Electronics, esiste davvero. In seguito a mesi di indiscrezioni che aggiungono continui dettagli sul nuovo terminale del produttore sudcoreano, la stessa Samsung qualche settimana fa ha fissato per il 9 agosto 2018 la data in cui aprirà il sipario sul dispositivo. L’attesa e le aspettative continuano ad essere molte per ...