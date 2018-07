Samsung DRAM LPDDR5 da 8Gb fino a 6Gbps per il 5G e l’IA

http://feedproxy.goo

(Di martedì 17 luglio 2018)ha annunciato che ha completato la fabbricazione, il test e la convalida di un prototipo di modulodella RAM a 8 Gbit. La società punta a velocità di trasmissione datia 6.4 Gbps-per-pin con la nuova memoria.è così all’avanguardia che lo standard stesso deve ancora essere completato; il gruppo dello standard JEDEC non ha ancora finalizzato le specifiche per DDR5 o. La JEDEC ha annunciato per la prima volta il lavoro su DDR5 lo scorso anno con le specifiche che dovrebbero arrivare quest’anno. Leggi anche: Chrome consuma più RAM per proteggerci da Spectre Di conseguenza le informazioni sulla tecnologia della memoria sono limitate, poiché mentre gli aspetti principali sarebbero stati risolti in anticipo, il comitato e i suoi membri tendono a preferire attenderea quando le specifiche saranno prossime al completamento. In ogni caso, ...