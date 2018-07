Sampdoria | preso Tavares dal San Paolo

Calciomercato Sampdoria : preso il portiere Audero : Emil Audero è il nuovo portiere della Sampdoria : arriva in prestito oneroso dalla Juve. La squadra ligure potrà riscattarlo a 11 milioni, mentre il club bianconero avrà il controriscatto a 15. Oggi a Milano l’operazione è stata conclusa dal responsabile dell’area tecnica blucerchiata Walter Sabatini, insieme al direttore sportivo Carlo Osti. Dopo i ripetuti dietrofront della Chapecoense per il portiere brasiliano Jandrei, la ...

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...