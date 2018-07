Sampdoria | nuovo tentativo per Defrel

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...