Samp | l' ex tecnico Mutti | ' Audero è uno dei migliori portieri in Italia'

Mondiali Russia 2018 - Samp aoli confermato commissario tecnico dell’Argentina : AFA con le spalle al muro : Nonostante l’uscita di scena agli ottavi contro la Francia, l’Argentina ha confermato Jorge Sampaoli nel ruolo di commissario tecnico La disfatta Mondiale non costa cara a Jorge Sampaoli , che rimane saldo alla guida dell’Argentina. Chi si aspettava dimissioni o esonero rimarrà deluso, dal momento che l’ex Siviglia continuerà a guidare la Seleccion. L’AFA non ha intenzione di pagare la clausola di uscita ...

Giampaolo al Napoli? Il tecnico della Samp allo scoperto in conferenza : Sampdoria e Napoli si preparano per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro ed in particolar modo di un futuro in azzurro del tecnico Giampaolo. L’allenatore in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni: “ho già detto che l’unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l’unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio: il 29 e il 30 partirò e poi vedremo”. Un poi vedremo che lascia aperta ...