Sammy Basso | laurea con 110 e lode | nuova vittoria per il ragazzo affetto da progeria

Sammy Basso - 110 e lode a Padova : 'La laurea in Scienze Naturali per studiare la sindrome da invecchiamento precoce' : Un'altra battaglia vinta per Sammy Basso, il 22enne colpito da progeria, la malattia genetica assai rara conosciuta come 'sindrome da invecchiamento precoce',: si è laureato in Scienze Naturali con ...