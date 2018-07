Salvini - Europa un problema su più fronti : ANSA , FERMO , 17 LUG 'L'Europa che poteva essereun'opportunità in questo momento su tanti fronti è un problema,pensiamo a migranti, banche, politica agricola, sanzioni allaRussia'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini amargine dell'inaugurazione della nuova Questura di Fermo. 'ABruxelles hanno capito che finalmente in ...

Salvini a Conte : bravo - stiamo svegliando l'Europa : Salvini: 'Ai libici diamo soldi, motovedette e addestramento, e poi non li consideriamo sicuri? l'Europa - conclude - vuole forse agevolare gli scafisti?' -

L’europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...

A Innsbruck Salvini cerca alleati : “In Europa sono il più moderato” : È stato un vertice, come altri a livello europeo, pieno di buone intenzioni e di promesse ma senza iniziative concrete. C’era una forte aspettative dal summit informale dei ministri dell’Interno, con il quale si è aperto il semestre Ue a guida austriaca, e per quanto avrebbe portato a casa Matteo Salvini. Il leader leghista ha dovuto prendere atto ...

Salvini : "L'Europa intervenga sulle Ong. Mosse da interessi economici" : Salvini sferza l'Europa su tutti i fronti delle politiche migratorie. E lo fa parlando della missione Sophia, dei rimpatri, delle redistribuzioni e delle Ong. Attaccando di petto le navi umanitarie che, ha spiegato ai colleghi, "è stato provato che abbiano interessi non solidaristici ma economici dietro al loro operato".Durante la riunione informale dei ministri dell'Interno Ue, a Innsbruck, il titolare del Viminale nel suo intervento ha rivolto ...

Migranti - Delrio : obiettivo di Salvini è demolire l'Europa : Roma, 11 lug., askanews, - Con la chiusura delle frontiere ai Migranti, con l'idea che 'ognuno è padrone a casa sua ci si chiude, si provoca un danno economico. E rischia di saltare Schenge, di ...

Ma spetta a Salvini chiedere all'Europa di bloccare le missioni nel Mediterraneo? : Il caso di cronaca è quello della nave militare irlandese Samuel Beckett , che agisce all'interno della missione dell'Unione europea Eunavfor Med, o 'Operazione Sophia',. La nave è approdata sabato 7 ...

Salvini - Borghezio e l’alleanza con il neofascismo europeo nel libro-inchiesta “Europa identitaria” : C’è tutto un mondo intorno a Matteo Salvini. Che non è solo quello, ormai familiare, dei sindaci sceriffo, dei militanti radunati a Pontida, delle consuete sparate su immigrazione e sicurezza. E’ il mondo dei movimenti identitari europei, il nuovo volto dei movimenti neofascisti e neonazisti che fanno di una feroce lotta all’immigrazione la loro bandiera. E’ la galassia nera raccontata da Andrea Palladino, giornalista e ...

Matteo Salvini - il progetto segreto della 'federazione sovranista' : chi farà crollare l'Europa : Se le elezioni dello scorso 4 marzo in Italia hanno avuto l'effetto di uno tsunami sovranista su tutte le forze dichiaratamente europeiste, il prossimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo ...

L'altra Europa di Salvini : "La via da percorrere non è facile, né sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà". Quando Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni scrissero le ultime parole del manifesto di Ventotene, nell'agosto del 1941, l'unica strada che vedevano di fronte a loro era quella della costruzione dell'Europa. Settantasette anni dopo, rivolgendosi alla folla radunata per ascoltarlo in comizio, Matteo Salvini ne prefigura un'altra: ...

Salvini : l'Europa esisterà solo se idee Lega la contageranno : Roma, , askanews, - "I popoli in Europa non sono mai stati così in conflitto. Se le idee della Lega contageranno gli altri Paesi europei questa Europa avrà la speranza di esistere. Altrimenti vincono ...

Salvini - “Lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Salvini da Pontida : "Cambieremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" | Video : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.

Salvini da Pontida : "Cambiaremo l'Europa : siamo pronti a governare per 30 anni" : Il leader della Lega sale sul palco e lancia la sfida all'Europa, confermando gli impegni contro i migranti e per la cancellazione della legge Fornero. "pronti a ignorare i limiti di Bruxelles. Gay? Ok diritti ma l'utero in affitto mi fa schifo". Sulla chiusura dei porti lo scontro si sposta con Toninelli.