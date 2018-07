SALVINI | “UE AGEVOLA LAVORO SCAFISTI IN LIBIA” Ultime notizie | altre due navi Ong nel

Matteo SALVINI : “Ue ci vuole mandare altri migranti - ma non ci imporrà accordo già scritto” : Matteo Salvini , intervenuto a Porta a Porta, ha ribadito che il premier Conte non andrà a Bruxelles per ratificare una bozza della riforma di Dublino imposta dagli altri Paesi.Continua a leggere

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo SALVINI : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere