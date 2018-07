Salvini non esclude il veto dell' Italia sulle sanzioni alla Russia | ' Ci costano 7 milioni

Renzi : "Salvini parla di migranti per non parlare del Decreto disocuppazione di Di Maio" : Matteo contro Matteo, Renzi contro Salvini: in un lungo post su Facebook rilanciato anche su Twitter l’ex presidente del Consiglio va all’attacco del Ministro dell’Interno che, a suo dire, parla sempre di migranti per non parlare di economia, per nascondere e non affrontare i veri problemi e le questioni importanti per il Paese. Ad esempio il Decreto dignità, fortemente voluto dal ministro Di Maio e ribattezzato da Renzi "Decreto ...

Sanzioni alla Russia - Salvini : "Non escludo veto"/ Italia pronta a linea dura : "convinceremo i partner" : Sanzioni alla Russia, Salvini: "Non escludo veto". Il ministro dell'Interno in conferenza stampa a Mosca: "pronti a convincere i partner con i numeri"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:03:00 GMT)

L’europarlamentare Schlein : “Da Salvini delirio di onnipotenza - la Libia non è porto sicuro” : ?Salvini, in pieno delirio di onnipotenza, cerca di sostituirsi anche all’autorità giudiziaria italiana, che in maggio, respingendo il ricorso contro il dissequestro della nave della ONG Proactiva Open Arms aveva stabilito che la Libia non è considerabile un porto sicuro secondo gli standard internazionali.»: l'europarlamentare Schlein risponde alla richiesta di Salvini. «In Italia, ad ascoltare Conte e Salvini, sembra che ci siano due ...

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Migranti - Salvini a Ue : 'Libia non è un porto sicuro? Così agevolano gli scafisti' : Questa valutazione è puramente giuridica, sulla quale non c'è decisione politica da prendere, ma nelle mani ddella Corte Europea, una Corte indipendente' ribatte l'Alto commissario per gli Affari ...

Migranti - la Commissione Ue replica a Matteo Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri", in modo da riportare direttamente in Libia i Migranti soccorsi. Per la Commissione Ue "nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" può farlo perché la Libia non è "un paese sicuro".Continua a leggere

Ue contro Salvini : "Libia non è porto sicuro"/ Ultime notizie - migranti : ministro "si cambia o avanti da soli" : Ue contro Salvini: "Libia non è porto sicuro". Ultime notizie migranti, il ministro dell'Interno replica: "o si cambia o siamo costretti ad andare avanti da soli"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Salvini accusa l'Ue : se non riconosce sicuri i porti libici fa il gioco degli scafisti : Dura replica di Salvini all'Unione Europea che aveva detto no alla sua richiesta di riconoscere i porti libici come sicuri. "L’Unione Europea - ha scritto il vice premier su Twitter - vuole continuare ad agevolare lo sporco lavoro degli scafisti? Non lo farà in mio nome, o si cambia o saremo costretti a muoverci da soli". A Salvini controreplica l'alto Commissario Ue, ...

Commissione : "La Libia non è un porto sicuro"<br>Salvini : "Allora faremo da soli" : La Commissione Europea ha subito bocciato "l'idea" di Matteo Salvini. Ieri il Ministro dell'Interno ha parlato da Mosca, dove era andato anche per assistere alla finale dei Mondiali. Dalla Capitale russa Salvini ha avanzato la sua proposta per riportare le imbarcazioni dei migranti indietro verso il luogo di partenza: "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla ...

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : 'La Libia non è un porto sicuro' : ' Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri ' . E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a Mosca. ' C'è questa ipocrisia di fondo in Europa ...

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : «La Libia non è un porto sicuro» : «Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri». E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a...

Russia - Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue : Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue Continua a leggere L'articolo Russia, Salvini non esclude il veto dell’Italia sulle sanzioni Ue proviene da NewsGo.

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : 'La Libia non è un porto sicuro' : ' Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri ' . E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a Mosca. ' C'è questa ipocrisia di fondo in Europa ...

Migranti - l'Unione europea dice no a Salvini : «La Libia non è un porto sicuro» : «Cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri». E' il progetto del vicepremier e ministro dell'Interno matteo Salvini, intervenuto a...