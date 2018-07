Salvini | mio obiettivo è salvare tutti ma non accogliere tutti

Governo contro Boeri : "Io resto al mio posto - mi caccino se vogliono". Di Maio frena Salvini : "Se mi vogliono cacciare, mi caccino. Io però resto al mio posto". È il pensiero che i principali quotidiani nazionali attribuiscono a Tito Boeri, presidente dell'Inps finito sotto accusa per la "manina" che avrebbe corretto la relazione tecnica del Decreto Dignità, inserendo la tabella in cui si preveda la perdita di 8 mila posti di lavoro l'anno per effetto delle misure previste nel provvedimento.Boeri è determinato ...

Un ragazzo insulta Salvini su Instagram - lui replica : “Fossi mio figlio ti darei due sberle” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio decide di rispondere via Instagram a un insulto di un ragazzo: "Spero per te che l'educazione prima o poi arriverà, ma fossi mio figlio ti avrei dato un paio di sberle". E poi posta la foto su Facebook ricevendo migliaia di commenti dalla sua community.Continua a leggere

Salvini insultato via social : "Se fosse mio figlio - due sberle" : "Se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sberle non gliele toglierebbe nessuno . Cresci bene ragazzo, l'educazione arriverà, spero". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Salvini a colloquio da Mattarella : «Il mio obiettivo prima gli italiani» : Matteo Salvini è arrivato al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro dell'Interno è arrivato da solo, in auto, con la scorta. Nei giorni scorsi, ...

Matteo Salvini toglie 10 euro ad ogni migrante : mezzo miliardo di risparmio : I soldi per gli italiani ci sono. Matteo Salvini li ha rintracciati in modo arguto. “Stiamo lavorando perché il costo

Renzi : darò mio contributo a battaglia culturale contro populismi. Salvini e Di Maio da terza media : Nel corso dell'analisi che ha portato alla sconfitta del 4 marzo, sottolinea: "Avremmo dovuto rottamare di più, in particolar modo nella classe dirigente al Sud" ma "oggi la politica va più veloce ...

Salvini : mio obiettivo è mai più un solo barcone in Italia : Roma – “Il mio scopo e’ che non arrivi piu’ un solo barcone”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il vicepresidente del Consiglio presidenziale della Libia al Viminale. Sui barconi arrivati o in arrivo a Lampedusa, Salvini assicura: “Tutti gli sbarcati o sono stati espulsi oggi stesso o saranno espulsi ...

Elsa Fornero : “Salvini non avrà mai il mio rispetto. Le adunate della Lega mi fanno paura” : L'ex ministra Elsa Fornero attacca la Lega e Matteo Salvini dopo il raduno di Pontida: "Queste adunate, con la conseguente esaltazione della personalità, mi fanno paura. Il fatto che il mio nome venga dato in pasto alla folla mi pesa, non c'ho fatto l'abitudine, la trovo una cosa incivile e non degna di un ministro della Repubblica. Salvini, come persona, non avrà mai il mio rispetto”.Continua a leggere

Fornero contro Salvini : "Ha un delirio di onnipotenza - dà il mio nome in pasto alla folla" : L'ex ministro Elsa Maria Fornero è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università...

Salvini promette : No patrimoniali e tasse risparmio. In Europa sì ma non ultimi : Teleborsa, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini torna in campo su questioni economiche , parlando di fisco, lavoro, investimenti , strategie del nuovo governo. Il palcoscenico è il ...

Cirinnà posta su Twitter la foto della polizia che scorta Salvini : 'Il risparmio vale solo per Saviano?' : ' Ma Salvini non voleva risparmiare sulle scorte ? O vale solo per Saviano ? '. La domanda, dal tono polemico, è di Monica Cirinnà , senatrice per il Partito Democratico, che su Twitter ha pubblicato ...

Migranti : premio Oscar Redgrave - Salvini studi i diritti dei rifugiati (2) : (AdnKronos) – “Incontri come questo ‘ ha sottolineato Orlando – aiutano tutti a essere più forti per contrastare l’imbarbarimento culturale del nostro Paese, che rischia di rendere inutile l’Unione europea. Molti anni fa, De Gasperi e Adenauer hanno detto che bisognava superare gli Stati e costruire un’Unione europea. Abbiamo accettato questo progetto: l’Unione europea esiste ancora anche se uno ...

