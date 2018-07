Salvini in Russia a spese dei contribuenti italiani? I biglietti aerei del viaggio

Salvini : bene disgelo Usa-Russia - prossimo vertice in Italia : Il disegelo tra Stati Uniti e Russia è "una buona notizia" secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che propone che "il prossimo vertice venga ospitato in Italia".

Il sorriso smagliante di Salvini in Russia - guastato solo dai bleus : Mosca, 16 lug., askanews, - L'unica cosa che non gli è piaciuta è stato il risultato della finale dei Mondiali Russia 2018, dove ha vinto la Francia e ha esultato Emmanuel Macron. Per il resto Matteo ...

Matteo Salvini chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'Italia è in prima fila per promuovere la revoca delle sanzioni UE contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Mosca. "Siamo una delle ...

Russia 2018 - Salvini : “a Mosca senza volo di stato” : “Non c’e’ stato nessun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea” a Mosca per la finale dei Mondiali di calcio. Lo ha detto Matteo Salvini a Mosca, in una conferenza stampa specificando che la sua presenza era “organizzata e ospitata dalla Fifa”. (AdnKronos)L'articolo Russia 2018, Salvini: “a Mosca senza volo di stato” sembra essere il primo su CalcioWeb.

