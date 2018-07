Salvini | equipaggio barcone Pozzallo interamente arrestato

67 migranti salvati. Salvini : 'No allo sbarco'.Toninelli : 'Sì perchè l'equipaggio in pericolo' : Diventa un caso il recupero di 67 persone soccorse da una nave privata battente bandiera italiana e poi trasferite sulla diciotti della guardia costiera.'Non possiamo sostituirci ai libici' ribadisce ...

Migranti - Salvini blocca nave italiana Vos Thalassa. Toninelli : "equipaggio a rischio" : 11.37 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si dice "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana, che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 Migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Il ministro fa riferimento al rimorchiatore, non incrociatore, di piattaforme petrolifere che ieri sera ha soccorso circa 60 ...

Migranti trasferiti da Vos Thalassa a nave Guardia Costiera/ Scontro Toninelli-Salvini : equipaggio in pericolo : Vos Thalassa, Migranti trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: Guardia Costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Matteo Salvini sfotte l'equipaggio di Aquarius : 'Ma come mi dispiace...' : Ancora Matteo Salvini contro le Ong. Già, perché Frédéric Penard , della nave Aquarius, ha commentato: 'In Italia il clima non è più favorevole alle Ong'. Parole che il ministro dell'Interno ha ...

L’equipaggio della Lifeline a Salvini : «Vieni a bordo - qui ci sono esseri umani» : La nave è ancora bloccata nel Mediterraneo. Il ministro degli Esteri maltese attacca Toninelli: «La vera disumanità è la sua»

L’equipaggio della Lifeline scrive a Salvini : “Vieni qui - a bordo ci sono esseri umani” : Dopo giorni di attesa in mare, al largo di Malta, L’equipaggio della nave Lifeline che trasporta 224 migranti non ha ancora saputo quale sarà la destinazione finale. Ieri, sabato 23 giugno, il capitano della nave ha confermato che «a bordo ci sono cibo e medicine per altri due giorni». Ora dalla nave arriva la risposta al ministro dell’Interno e v...

Matteo Salvini attacca l’Ong Lifeline : “Nave fuorilegge - va sequestrata e il suo equipaggio fermato” : La nave Ong Lifeline, dopo aver soccorso una imbarcazione mercantile che stava caricando a bordo migranti, ha fatto sapere di avere bandiera olandese, dopo la polemica di ieri. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "La nave fuorilegge è in acque di Malta, abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato".Continua a leggere

