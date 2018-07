“Salvini e Isoardi? Lo so solo io” Poi però lo dice a tutti… E spara la bomba Già | lo

caffeinamagazine

: RT @HuffPostItalia: Nessuna crisi Salvini-Isoardi: la coppia va a convivere a due passi da Palazzo Chigi - Claudia32287117 : RT @HuffPostItalia: Nessuna crisi Salvini-Isoardi: la coppia va a convivere a due passi da Palazzo Chigi - stefanocazzola1 : RT @CircoloFuturist: Dopo il boicottaggio ai danni di D&G per aver vestito Melania Trump, è il turno di Elisabetta Franchi: 'La compagna di… - fax1974 : RT @lercionotizie: #UltimOra La Isoardi attacca il ferro da stiro mentre Salvini ricarica il taser e fa saltare la corrente (@guttolo) http… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Avvicinamenti, distanze, amore, separazione e infine ancora passione. Quella di Matteo Salvini ed Elisasembra una di quelle storie d’amore scritte da qualche sceneggiatore dei primi del ‘900 per il cinema hollywoodiano. Ma non siamo sulla Sunset Boulevard e qui di “finto” c’è poco e niente. Quella tra Matteo ed Elisa sembra una love story autentica e per certi versa anche assai invidiata. Da una parte lui, uomo simil-rude nonché cinico calcolatore, dall’altra lei, donna dai principi che furono sempre attenta a non sovrastare l’aura del compagno, anche se ne giova standone all’ombra. Poi ci sono gli scoop, le “corna” come le ha definite qualcuno (come dimenticare quel bacio all’avvocato Matteo Placidi a Ibiza), il riavvicinamento pre-campagna elettorale, la schiacciante vittoria dopo le votazioni del 4 marzo, la formazione del governo e lo storico patto col Movimento 5 ...