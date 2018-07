Salvini | ' Due navi Ong al largo della Libia | si scordino i porti italiani'

Migranti - Matteo Salvini chiude i porti a due navi di Ong spagnole : “Vedranno Italia in cartolina” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive su Twitter: "Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti Italiani li vedranno in cartolina". Si tratta solo dell'ultimo caso di chiusura, minacciata o concreta, dei porti Italiani.Continua a leggere

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Matteo Salvini : 'Due Ong verso l'Italia? Fatica sprecata - qui non entrano. Rivedere il patto suicida di Renzi' : Colpo su colpo, giorno dopo giorno, affondo dopo affondo. Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro le Ong . La promessa è sempre la stessa: le navi delle Organizzazioni non governative non ...

Un ragazzo insulta Salvini su Instagram - lui replica : “Fossi mio figlio ti darei due sberle” : Il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio decide di rispondere via Instagram a un insulto di un ragazzo: "Spero per te che l'educazione prima o poi arriverà, ma fossi mio figlio ti avrei dato un paio di sberle". E poi posta la foto su Facebook ricevendo migliaia di commenti dalla sua community.Continua a leggere

Migranti - i due indagati della Nave Diciotti sono in stato di fermo. Salvini : “Buona notizia” : Arriva la svolta nelle indagini sui due Migranti salvati dalla Vos Thalassa prima e recuperati dalla Nave Diciotti poi: la Procura ha disposto il fermo per entrambi.Continua a leggere

I migranti trasferiti su due motovedette. Salvini : a Malta o in Libia | : Tutte le 450 persone arrivate sull'imbarcazione vicino a Lampedusa sono state trasbordate su navi di Gdf e Frontex. Otto sono state portate sull'isola siciliana per motivi sanitari. Polemiche tra ...

La Diciotti entra nel porto di Trapani. Due migranti indagati - Salvini insiste : ora le manette : È entrata nel porto di Trapani la nave della marina militare Diciotti. Dopo un lungo braccio di ferro, è arrivato il via libera per l’attracco, dopo che il ministero dell’Interno, in un primo momento, non aveva assegnato l’apporto. Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno fatto sapere che «proseguono gli accertamenti giudizia...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? La vita in due mi dà una forza incredibile..." : Elisa Isoardi, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, non ha risposto volentieri alle inevitabili domande riguardante il suo compagno, il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, leader della Lega. Al settimanale Diva e Donna, però, la conduttrice piemontese ha parlato sia della propria carriera televisiva (a settembre, la Isoardi tornerà al timone de La prova del cuoco) che del proprio privato, concentrandosi, ...