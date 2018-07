Salvini chiede 20mila euro a antagonista

Roma : Casamonica chiede se Carabinieri mandati da Salvini : Roma – “Chi vi ha mandato? Salvini?”. Questa, secondo quanto si apprende, una delle frasi pronunciate all’indirizzo dei Carabinieri da uno degli appartenenti alla famiglia Casamonica questa mattina durante il blitz in vicolo di Porta Furba che ha portato all’arresto di diversi appartenenti al clan a cui vengono contestati una serie di reati oltre all’associazione di tipo mafioso. L'articolo Roma: Casamonica ...

Scrisse 'Salvini sparati' : il Ministro dell'Interno gli chiede 20mila euro : Matteo Salvini ha chiesto un risarcimento di 20mila euro a un noto antagonista milanese che il 25 aprile 2016 Scrisse sul profilo Facebook del leader leghista: "Salvini, in nome della bellezza e dell'...

Anarchico minaccia Salvini su Fb - il ministro chiede 20mila euro : Anarchico minaccia Salvini su Fb, il ministro chiede 20mila euro "Sparati in bocca". Il 23enne aveva commentato così, attraverso un profilo fake, un post del 2016 dell'attuale ministro dell'Interno. Il leader della Lega lo ha denunciato per diffamazione e minaccia, adesso chiede un risarcimento. Processo aggiornato al 30 ...

Pensioni Inps : Salvini chiede dimissioni di Boeri - lui risponde all'attacco : Sui principali media italiani continua a tener banco lo scontro tra Matteo Salvini e il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Tito Boeri. [VIDEO] Quest'ultimo ha messo in luce le ultime stime dell’Inps per quanto riguarda quota 100 e 41 entrambe le misure troppo costose e sugli eventuali danni all'occupazione che potrebbe procurare il decreto dignita'. Essendo queste le due misure a cui il nuovo Governo sta puntando, vi è ...

Matteo Salvini chiede la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'Italia è in prima fila per promuovere la revoca delle sanzioni UE contro la Russia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Mosca. "Siamo una delle ...

Salvini-Di Maio contro Boeri : “dimettiti”/ Dl Dignità - presidente Inps “me ne vado solo se me lo chiede Conte” : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Tito Boeri sfida Matteo Salvini - il retroscena : 'Lascio l'Inps solo se me lo chiede Giuseppe Conte' : Non resterà attaccato alla sua poltrona di presidente dell' Inps ma lascerà soltanto a una condizione: che glielo chieda il premier Giuseppe Conte . Tito Boeri lo ha confidato ai suoi collaboratori ...

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Nave Diciotti - Martina chiede le dimissioni di Salvini : “Fa sceneggiate - è incapace” : Il segretario del Pd Maurizio Martina chiede le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini in seguito alla gestione della vicenda della Nave Diciotti. "Di fronte all'incapacità di assolvere al suo compito, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del Paese. Se sei impegnato in una vicenda così delicata non puoi sempre fare sceneggiate".Continua a leggere

Salvini : 'Diciotti? Nessuno scontro - ma tiro dritto. Entro l'estate taglio ai fondi per richiedenti asilo' : Dopo l'intervento di Sergio Mattarella a favore dello sbarco degli immigrati dalla Diciotti, Matteo Salvini scaccia le ricostruzioni secondo le quali ci sarebbe stato uno scontro con il Quirinale o ...

Di Battista chiede a Salvini di intervenire sulle scorte : "La storia delle scorte pazze è una vergogna tutta italiana". Lo sottolinea l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista che, dalla sua pagina su Facebook, invita il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad intervenire. "Non si tratta solo di sprechi - attacca - si tratta di privilegi e di forze dell'ordine sottratte al loro compito: quello di difendere i cittadini, non i 'potenti'. Ci sono 560 ...

Fondi Lega - Francesco Belsito : "Con me tesoriere c'erano in cassa 40 milioni - Salvini li chiedeva per Radio Padania" : Quei 49 milioni di rimborsi elettorali ricevuti dal Carroccio fra il 2008 e il 2010 che sono stati utilizzati per spese personali hanno portato l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito a una condanna a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Milano. Oggi ricorda in un'intervista alla Stampa la sua gestione dal 2010 al 2012."Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di ...