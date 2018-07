Salvini | bene disgelo Usa-Russia | prossimo vertice in Italia

Migranti - Salvini : bene ridistribuzione - fermezza e coerenza pagano : Migranti, Salvini: bene ridistribuzione, fermezza e coerenza pagano Migranti, Salvini: bene ridistribuzione, fermezza e coerenza pagano Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: bene ridistribuzione, fermezza e coerenza pagano proviene da NewsGo.

Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E' in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l'Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

Mattarella, Salvini e la Diciotti Gli italiani: bene l'azione del Colle Di' la tua nel sondaggio di Affari: Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo)

Martina invita Salvini a dimettersi - 'per il bene del Paese' - : Roma, 13 lug., askanews, - Il segretario del Pd, Maurizio Martina, continua a chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e spera in un 'sussulto da parte della maggioranza di ...

Martina : Salvini faccia passo indietro per il bene del paese : Roma, 13 lug., askanews, - Il segretario del Pd, Maurizio Martina, continua a chiedere le dimissioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e spera in un 'sussulto da parte della maggioranza di ...

Nave DICIOTTI con a bordo 67 MIGRANTI attracca nel porto di TRAPANI: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale. Salvini smentisce il tutto

Diciotti, Di Maio sta con Mattarella: 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente': L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini. Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

Incontro Seehofer-Salvini: 'Tutto bene'. Ma pesano le parole della min.Trenta e del card.Parolin: Alla linea dura di Salvini si contrappone quella del ministro della Difesa Trenta, che chiede di 'coniugare rigore con accoglienza'. Interviene anche il segretario di Stato vaticano Parolin: 'la ...

VERTICE Conte-Salvini sui migranti: Ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. "Col premier linea comune e unica voce": PALAZZO CHIGI "contiene" il Viminale

Migranti: Salvini, bene l'incontro con Conte. Linea comune del governo: Lo stesso ministro della Difesa chiarisce: 'sensibilità diverse, ma remiamo tutti nella stessa direzione'. Il ministro dell'Interno spiega che sulla Diciotti ci sono delinquenti che devono andare in ...

"Conte sta bene?". L'interrogazione ironica del senatore Pd Tommaso Cerno a Salvini e Di Maio: Venerdì mattina gli uffici del Senato si sono visti recapitare due paginette da protocollare. Un'interrogazione urgente, imbucata nella buca della posta dei due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Occorre rileggerla due volte. Perché il tono di quello che è un atto ufficiale del Parlamento italiano è provocatorio al punto tale da far dubitare per un attimo dell'autenticità del testo. È Tommaso ...

Di Maio non segue Salvini: con Boeri lavoreremo bene su vitalizi e pensioni d'oro: 'Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene'. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo alla presentazione del Rapporto Inps.

Dl Dignità, Di Maio: "Con Lega lavoro di squadra. Bagno di Salvini? Era in una piscina di un bene confiscato": Quello di Matteo Salvini "non era un Bagno in piscina, ma un Bagno in una piscina di un bene confiscato. I beni confiscati non riusciamo ad assegnarli in Italia perché le organizzazioni criminali vanno contro coloro che li occupano. I boss sono come i cani che segnano il territorio, e questo è un governo che ha dichiarato guerra alla mafia". Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio in conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo ...

"Siete mer**". Furia Salvini: con chi ce l'ha. Fa bene da ministro a parlare così?: Matteo Salvini avrà pure tanti difetti, ma di certo non sbaglia in termini di comunicazione e propaganda. Certo, forse adesso è fuori luogo lanciare slogan privi di senso come se fossimo ancora in campagna elettorale, ma dal momento che non ci sono fondi economici per mantenere tante delle promesse presenti nell'accordo del cambiamento siglato coi grillini, l'unica cosa che rimane ai politici al governo è usare la testa (senza soldi) e ...