meteoweb.eu

: Salute: l'esperto, occhio al ragno violino, boom di morsi - GoSalute : Salute: l'esperto, occhio al ragno violino, boom di morsi - biancamirka : RT @luigidegennar: Buon articolo di un Professore emerito di Neurofisiologia (ma non esperto di sonno) Sarebbe stato anche migliore se non… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Sono piccoli, come tanti altri che vediamo quotidianamente nelle nostre case, ma a differenza della maggior parte dei ragni che vivono in Italia sono velenosi. Stiamo parlando del(Loxosceles rufescens), il cui morso può essere davvero pericoloso. “Negli ultimi tempi stiamo registrando molti casi di punture da parte di questo piccolo animaletto – spiega all’Adnkronos Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano – questo si spiega con il fatto che è un amante del caldo, quindi in questo periodo è recrudescente“. Normalmente non è aggressivo e morde più che altro se calpestato o disturbato: “E’ un ragnetto eremita, che se ne sta in disparte scegliendo posti in cui può nascondersi, come le scarpe – sottolinea l’esperto – è possibile anche trovarlo nei cassetti della biancheria“. Può ...