Sala | serve piano nazionale integrazione

Lavoro : Di Maio - molti lavorano guadagnando poco - serve Sala rio minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “ molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Boeri : serve Salario minimo per atipici : 15.15 Per il milione di lavoratori della Gig Economy, un neologismo dall'americano gergale che indica i cosiddetti "lavoretti" e include molti atipici compresi i riders, bisognerebbe introdurre un "salario minimo a prestazione".Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri. Boeri aggiunge che in Italia sarebbe necessaria anche l'approvazione di nuove leggi che 'obblighino' i grandi gruppi del settore a iscriversi alla piattaforma on line ...