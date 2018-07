Saipem | ok del CdA al rinnovo del Programma EMTN

Borsa - Saipem in vetta al paniere delle Blue Chips : TeleBorsa, - Grande giornata per Saipem, che si conferma in vetta al paniere del FTSE MIB verso la chiusura delle trattazioni, con un guadagno del 4,16%. Prosegue il tam tam nelle sale operative ...

Borsa - Saipem in vetta al paniere delle Blue Chips : Grande giornata per Saipem , che si conferma in vetta al paniere del FTSE MIB verso la chiusura delle trattazioni, con un guadagno del 4,16%. Prosegue il tam tam nelle sale operative relativo al ...

Saipem - Stampa : "La sostenibilità è un asse portante del nostro modo di fare business" : I mercati finanziari e le imprese sono sempre più attenti al tema del cambiamento climatico e, in generale, della sostenibilità. Per questo la Task Force on Climate-related Financial Disclosures , ...

Saipem - Stampa : La sostenibilità è un asset portante del nostro modo di fare business : Teleborsa, - I mercati finanziari e le imprese sono sempre più attenti al tema del cambiamento climatico e, in generale, della sostenibilità. Per questo la Task Force on Climate-related Financial ...

Saipem - Stampa : "La sostenibilità è un asset portante del nostro modo di fare business" : I mercati finanziari e le imprese sono sempre più attenti al tema del cambiamento climatico e, in generale, della sostenibilità. Per questo la Task Force on Climate-related Financial Disclosures , ...

Saipem - Cao : "Nostro modello di business crea valore per i Paesi in cui operiamo" : Saipem e l'Azerbaijan hanno una lunga e proficua storia di cooperazione, in gran parte grazie al rapporto aperto e costruttivo tra le istituzioni nazionali. Siamo presenti in Azerbaijan dalla sua ...