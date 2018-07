Rugby – Firmata la Convenzione “Top of the Sport” | meta raggiunta tra Fir e Credito

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Istitutosportivo e FedeAlla vigilia di un 2019 che si annuncia ricco di appuntamenti, con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo, e pensando a tutti gli strati della piramide ovale, l’Istituto per ilSportivo e la Federazione Italianaannunciano la firma dellaof the. A siglare il documento questo pomeriggio a Roma il Presidente di ICS, Andrea Abodi, e il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi. L’accordo avrà durata triennale e consentirà a tutte le Società affiliate alla FIR, con la referenza della Federazione e il supporto del Fondo di Garanzia, di accedere al Mutuo “light” 2.0 FSN per importi dai 10 mila ai 60 mila euro, per realizzare, ristrutturare e riqualificare impianti sportivi, nonché acquistare nuove attrezzature sportive. La durata massima del finanziamento è di 7 anni, con una procedura istruttoria ...