Ruba 10 euro | arrestato

Razzia alla Foto Dotti di Modena : Rubate 2 Hasselblad - bottino di 15mila euro : Modena. Malviventi forzano la porta senza curarsi dei passanti. Via il fondocassa e due costose macchine Fotografiche

Furto all'Hotel Baglioni - Rubati gioielli per 60mila euro : Milano, 14 luglio 2018 - Sembrava un signore distinto, davvero interessato ad acquistare quei gioielli. Modi affabili, portamento elegante e sguardo attento. E invece era il più classico dei ladri: ...

Trova un violino al mercato e lo compra a 380 euro. Ne vale 200 mila : ma era Rubato : Lo strumento era stato realizzato nel 1790 da un grande liutaio. Giuseppe, operaio 29enne di Empoli, lo aveva Trovato su una bancarella della Fiera di Arezzo. Poi l'amara scoperta: "L'ho riconsegnato subito ai carabinieri"Continua a leggere

Torino - 150 euro a pezzo : la maglia "originale" di Ronaldo va già a Ruba in negozio e sul web : I tifosi erano già in attesa dalla mattina: e dopo l'annuncio ufficiale dell' acquisto di Cristiano Ronaldo , lo Juventus Store di Torino di via Garibaldi, in pieno centro, è stato preso d'assalto per aggiudicarsi la maglia ufficiale del fuoriclasse portoghese. La società...

Ruba 13mila euro dalla cassa - i carabinieri prendono scooter in prestito e lo acciuffano : Firenze, 8 luglio 2018 - Quando pensava di averla fatta franca si è ritrovato con le manette ai polsi. Merito dell'intraprendenza di due equipaggi del nucleo radiomobile dei carabinieri di Firenze , ...

L'insospettabile coppia modicana che ha Rubato 50mila euro di elettricità : Modica - Qualche giorno fa erano stati denunciati dalla polizia una coppia di modicani di 53 e 45 anni, entrambi insospettabili ed incensurati, sia per favoreggiamento della prostituzione che per ...

Bari - furto al Grande Albergo delle Nazioni : gioielli per 36mila euro Rubati a una turista cinese : Una vacanza decisamente da dimenticare quella di una turista cinese arrivata a Bari dall'Australia col suo compagno di origini lucane. L'ultimo giorno di permanenza al Grande Albergo delle Nazioni le ...

Milano - Rubava capi d'alta moda per oltre 50mila euro : arrestato : La polizia locale di Milano ha arrestato un cittadino serbo, per tentato furto e ricettazione di capi di abbigliamento di alta sartoria e di profumi.La scorsa settimana l'addetto alla sicurezza di un noto negozio di abbigliamento nel centro di Milano aveva colto sul fatto il ladro, mentre cercava di portar via una pochette dal valore di quasi 4mila euro. A quel punto era intervenuto il Nucleo reati predatori della polizia locale, che aveva ...

Pensioni d'oro - taglio sopra i 4.000/5.000 euro Di Maio : 'Sono un privilegio Rubato' : «Le Pensioni d'oro sono un privilegio rubato». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, parlando a Stasera Italia su Rete4 confermando l'intenzione di tagliare la parte non ...

