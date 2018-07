Ronaldo | il bambino senza cuore

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Un estratto del pezzo di cover del numero 29 di Vanity Fair in edicola dal 18 luglio Nel corso della vita ho visto ritirarsi o andarsene dalla mia squadra, il Real Madrid, numerosi giocatori-simbolo, e quasi sempre ho provato rammarico o rabbia. La rabbia mi ha colto quando, ancora, ho visto il Real decidere ingiustamente di fare a meno di Di Stéfano. Al punto che, dopo che l’astro firmò per l’Espanyol, un club minore di Barcellona, io e i miei compagni di scuola per un attimo siamo stati sul punto di diventare tifosi di quella squadra che ci era indifferente e che giocava a 600 chilometri di distanza. Già adulto, mi hanno oltremodo intristito i ritiri di Míchel e Butragueño, il «licenziamento» di Raúl, Guti e Casillas. Da adolescente ho vissuto come un dramma l’addio di Gento, l’unico calciatore ad aver vinto sei volte la Champions League… e l’ultima nel 1966. In periodi ...