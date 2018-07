Romina Power in bikini rosa posta una foto mentre si rilassa al mare FOTO

Romina Power ha ricevuto a Porto Cesareo il premio Toth per l'impegno : ... dove sono intervenuti numerosi ospiti che hanno discusso di fondamentali tematiche ambientali ed archeologia subacquea, la statuetta di Toth, una divinità egiziana che rappresenta la scienza e la ...

Romina Carrisi Power/ Dimagrita per intolleranza al nichel - ma sul web si torna a parlare di Ylenia : Romina Carrisi Power, Dimagrita per intolleranza al nichel: la figlia di Albano e Romina lo svela su Instagram. Ma sul web si torna a parlare della sorella Ylenia, scomparsa oltre 20 anni fa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Romina Carrisi Power dimagrita : a dieta per colpa di un’intolleranza : Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, è intollerante al nichel: costretta a seguire una dieta per non stare male Chi segue sui social network Romina Carrisi Power, la figlia di Albano e Romina, non ha potuto fare a meno di notare che nell’ultimo periodo la giovane sfoggia un fisico diverso. Ben più […] L'articolo Romina Carrisi Power dimagrita: a dieta per colpa di un’intolleranza proviene da Gossip e Tv.

Al Bano - il voto alla Madonna e la confessione su Romina Power : Al Bano ha fatto una tenera confessione su Romina Power che sembra rafforzare ancor più il loro legame. In un’intervista al magazine Maria con te, il cantante ha rivelato che nella cappellina della sua tenuta a Cellino San Marco è conservato un quadro della Madonna, raffigurata come una ragazza molto giovane. Lui ha spiegato che lo ha dipinto Romina e che: “Ha un significato molto profondo per la nostra famiglia”. Al Bano è ...

Al Bano fa una rivelazione su Romina Power dopo il bacio : Romina Power e Al Bano: ritorno di fiamma? Parla lui Qualche giorno fa Al Bano e Romina Power hanno fatto un concerto a Genova. E in quella circostanza si sono scambiati un clamoroso bacio, che ha lasciato davvero tutti senza parole. Inutile negare, che molti fan dei due artisti hanno subito iniziato a pensare che quel tenerissimo bacio possa essere nè più nè meno il preludio a un incredibile e scioccante ritorno di fiamma. Rifacendo il punto ...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Una lunga storia d’amore (Techetechetè) : La puntata di Techetechetè in onda oggi, mercoledì 11 luglio, alle 20.35 su Rai 1 racconterà la lunga storia d’amore di Al Bano Carrisi e Romina Power.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Romina Power in bikini su Instagram. Felice dopo il bacio ad Al Bano? : Romina Power celebra l’estate pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in bikini mentre nuota in mare. A commento scrive: “E l’estate ci travolge all’improvviso …”. Non è chiaro se lo scatto sia attuale o risalga a qualche tempo fa. Sta di fatto che esprime serenità e gioia, sentimenti che forse Romina sta provando ora. Il concerto con Al Bano a Genova è stato un successo, come mostrano le ...

Albano Carrisi e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Durante il mega concerto a Genova è accaduto di tutto tra Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power [VIDEO]. I due artisti sono tornati ad esibirsi in Italia per la prima volta da quando il Maestro ha dichiarato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Un'esibizione magistrale che ha mandato in visibilio tutti i fan presenti all'Arena del Mare del capoluogo ligure. Non solo perché il cantautore salentino e la Power ...

Chi è Taryn - la sorella di Romina Power : Taryn è la sorella minore di Romina Power e una delle persone più importanti della sua vita. Attrice e scrittrice, ha deciso di lasciare Los Angeles per dedicarsi alle sue passioni e diventare un’insegnante di scuola superiore in una classe di ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica. Taryn, proprio come Romina Power, ha frequentato per molti anni l’Italia, ma ha scelto di vivere negli Stati Uniti, in Wisconsin, ...

