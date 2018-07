Roma | Under | ' Il nostro obiettivo è essere una delle prime due in campionato'

Formazione Roma 2019 : Under - Dzeko e Perotti nel possibile tridente scelto da Di Francesco : La Roma può essere considerata la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato. All'attivo ci sono infatti ben 10 nuovi arrivi, che si sono aggiunti agli uomini già disposizione di Eusebio Di Francesco. La Roma nella prossima stagione vuole chiaramente migliorare quanto fatto l'anno passato, puntando allo scudetto attualmente nelle mani della Juventus. Le trattative avviate e concluse da Monchi hanno aggiunto un valore enorme alla squadra ...

Roma - Di Francesco prova il tridente Dzeko-Under-Kluivert : Roma, Marcano: "Juve favorita? Deve vincere sul campo" Sono solo prove e lasciano il tempo che trovano. Almeno oggi, almeno al primo giorno di allenamenti veri. Sta di fatto, però, che il primo ...

Fuzato - dal Brasile Under 20 alla firma con la Roma : Roma - Ha scelto un vestito elegante per il giorno più importante della sua carriera: si è presentato all'aeroporto di Fiumicino indossando un completo celeste da cerimonia, da manager, da agente di ...

Roma - da Florenzi e Under : il cantiere a destra è aperto : il momento della destra. No, non è la fotografia della situazione politica che stiamo vivendo, ma semplicemente l'agenda dei lavori a cui il direttore sportivo Monchi deve far fronte nella contingenza. Intendiamoci, non che l'orizzonte non si scruti a 360 gradi , ...

Columbus PGC Cantù Campione d'Italia Under 16 Eccellenza. Battuta HSC Roma 78-64. I complimenti del presidente Petrucci : ...Columbus PGC Cantù – Honey Sport City Roma 78-64 Finale 3/4 posto Unipol Banca Virtus Bologna – Stella Azzurra Roma 55 -74 Classifica finale 1° Columbus PGC Cantù – Campione d'Italia 2° Honey Sport ...

Roma - avanza il piano Under 22 : Roma - Una squadra da fantascienza. Nel senso che è immaginata e immaginaria, non vedrà mai la luce e tantomeno sarà mai schierata in una partita ufficiale. Però è il manifesto della nuova filosofia ...

Roma Under 17 - sconfitta l'Atalanta in finale : è scudetto : La Roma Under 17 vince lo scudetto. I baby di Francesco Baldini al Benelli superano in rimonta l'Atalanta dopo una sfida emozionante. Piccoli al 33′ sblocca il risultato e portare l'Atalanta in ...

