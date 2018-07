Roma | Tufello | arrestato pusher

Roma - arresto per droga al Tufello e per furto a Marconi : Un arresto per droga invece al Tufello, sempre da parte della Polizia di Stato. Una pattuglia di agenti del commissariato Fidene in servizio in zona Vigne Nuove lo ha notato mentre al volante di una Smart procedeva a velocita’ sostenuta ed anche con manovre azzardate nel traffico. Seguito fino a via Monte Massico, l’uomo e’ stato fermato e durante il controllo si e’ mostrato subito insofferente. Indosso allo stesso, i ...