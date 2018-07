Roma | sindaco Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom del Camping River

Di Mario - vice sindaco di Torella del Sannio nuovo coordinatore della Lega. Romagnuolo : 'Il ruolo dei giovani per dare slancio alla regione' : ... molto vicine, sono le sue idee con il nostro progetto che vedrà quanto prima la nostra Regione avere ragione delle sue pretese, perchè il Molise vuole essere protagonista nella scena politica ...

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

"Ama's Got Talent" : 'reality' di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma "seleziona" i dipendenti : 'Ama's Got Talent': il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. sindaco di Roma 'seleziona'..

“Ama’s Got Talent” : ‘reality’ di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma “seleziona” i dipendenti : "Ama's Got Talent": il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. Il sindaco di Roma lancia il bizzarro progetto di selezione(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Pierluigi Battista : "A Roma regna la disperazione. Mi candido a sindaco" : Virginia Raggi non deve fare solo l'avvocato: è il sindaco di Roma e dev'essere in grado di attuare una politica di emergenza'.

VIRGINIA RAGGI - REFERENDUM PER RIMUOVERE SANPIETRINI/ Roma - sindaco inaugura strada ma inciampa in una buca : VIRGINIA RAGGI arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese, contratto da 88 mila euro(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Stadio Roma - Virginia Raggi “se ok verifiche si farà”/ Parnasi ai pm - “pagavo tutti i partiti” : e il sindaco.. : Stadio della Roma, interrogatorio e ultime notizie su Luca Parnasi: "ho pagato tutti i partiti, anche 5Stelle". Sul rapporto con Luca Lanzalone, "pagavo anche lui per suoi rapporti con M5s"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:38:00 GMT)

Roma. Il sindaco firma l’ordinanza no slot : Il sindaco Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in

Barbarano Romano - Il sindaco Marchesi : 'Il parco archeologico accademico comincia ad essere realtà' rinvenuti gioielli - suppellettili e ... : Durante la sepoltura questi oggetti erano deposti nella tomba come dono che doveva accompagnare la donna morta nell'altro mondo. Le ceramiche possono collocarsi in un periodo che va dalla seconda ...

Il sindaco di Modica andrà a Roma per difendere il Tribunale : E' stato il sindaco di Modica assieme a quelli di Nicosia e Mistretta a chiedere all'assessore alle autonomie locali di chiedere incontro a Roma

Due anni fa Raggi diventava sindaco di Roma : oggi a processo per falso : Si apre oggi, nel tribunale di Roma, il processo a Virginia Raggi per falso. La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel 2016...

Stadio Roma - Bonafede : 'Lanzalone l'ha scelto Raggi'. Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : 'Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro', ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto e mezzo parlando dell'inchiesta sullo ...

Stadio Roma - Bonafede : «Lanzalone l'ha scelto Raggi». Il sindaco sentito ancora dai pm come testimone : «Luca Lanzalone è stato scelto da Virginia Raggi, alla quale lo abbiamo presentato io e Fraccaro», ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Otto...

Stadio Roma - Sindaco Raggi convocata da pm/ Dopo Lanzalone e Parnasi - indagato Malagò : Stadio Roma, Parnasi e i legami con la politica: “Il governo lo sto a fare io, la Lega la paghiamo ad aprile". Cena Lanzalone-Giorgetti, il Sindaco di Virginia Raggi convocata in Procura(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:19:00 GMT)